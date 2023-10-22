MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeffaf giyip göğüslerini elleriyle kapadı! Kıvrımlı modelden olay pozlar

Şeffaf giyip göğüslerini elleriyle kapadı! Kıvrımlı modelden olay pozlar

22.10.2023 11:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedensel pozitivizm akımının öncülerinden biri olarak kabul edilen Iskra Lawrence sosyal medyada kıvrımlarını sergilemeye devam ediyor. Kusursuz görünme algısını yıkan güzel model transparan bluzuyla verdiği pozlarla olay oldu.

İngiliz model Iskra Lawrence, sosyal medyayı aktif kullanan bir isim. Iskra Lawrence, bir yandan aktif olarak sosyal medya yıldızlığını sürdürürken diğer yandan da kendisi gibi kıvrımlı kadınlara yönelik iç çamaşırı ve plaj giyimi ürünlerinin tanıtımlarında görev almaya başladı.

Sosyal medyada yaygın olan basmakalıp güzellik anlayışını eleştirmesiyle tanınan kıvrımlı model yeni pozlarını paylaştı.

1

Pembe şeffaf bluzuyla pozlarını paylaşan Lawrance sütyensiz tarzıyla olay oldu. Ünlü model göğüslerini ise elleriyle kapatarak Instagram'ın sansüründen korundu.

2

Direk dansıyla gündemdeydi! "Seksi görünmek için..." Direk dansıyla gündemdeydi! "Seksi görünmek için..."

İngiliz model Iskra Lawrence kendisini takip eden kadınlara verdiği "Toksik diyet kültürü her yerde. Şunu hiç unutmayın ki siz en iyisini yapıyorsunuz. Siz gerçek olansınız ve vücudunuzla barışık olmayı hak ediyorsunuz. Çünkü o vücut sizin eviniz" tavsiyesiyle beğeni toplamıştı.

3

4

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özgü Namal ve Özcan Deniz'li Kızıl Goncalar'a bomba transfer!Özgü Namal ve Özcan Deniz'li Kızıl Goncalar'a bomba transfer!
Küvette üstsüz poz verip paylaştıKüvette üstsüz poz verip paylaştı
Kur'an'dan bir sayfa paylaştı! "Ben bir Müslümanım ve..."Kur'an'dan bir sayfa paylaştı! "Ben bir Müslümanım ve..."
Anahtar Kelimeler:
Iskra Lawrence sosyal medya Model

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cansız manken taklidi yaptı! AVM'deki dükkanları soydu

Cansız manken taklidi yaptı! AVM'deki dükkanları soydu

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

İnsan yediğinden şüphelendiler! Başından iple bağlayıp yakaladılar

İnsan yediğinden şüphelendiler! Başından iple bağlayıp yakaladılar

22 yıl sonra saklandığı yerden bulundu

22 yıl sonra saklandığı yerden bulundu

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.