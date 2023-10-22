Şeffaf giyip göğüslerini elleriyle kapadı! Kıvrımlı modelden olay pozlar

İngiliz model Iskra Lawrence, sosyal medyayı aktif kullanan bir isim. Iskra Lawrence, bir yandan aktif olarak sosyal medya yıldızlığını sürdürürken diğer yandan da kendisi gibi kıvrımlı kadınlara yönelik iç çamaşırı ve plaj giyimi ürünlerinin tanıtımlarında görev almaya başladı.

Sosyal medyada yaygın olan basmakalıp güzellik anlayışını eleştirmesiyle tanınan kıvrımlı model yeni pozlarını paylaştı.

Pembe şeffaf bluzuyla pozlarını paylaşan Lawrance sütyensiz tarzıyla olay oldu. Ünlü model göğüslerini ise elleriyle kapatarak Instagram'ın sansüründen korundu.

İngiliz model Iskra Lawrence kendisini takip eden kadınlara verdiği "Toksik diyet kültürü her yerde. Şunu hiç unutmayın ki siz en iyisini yapıyorsunuz. Siz gerçek olansınız ve vücudunuzla barışık olmayı hak ediyorsunuz. Çünkü o vücut sizin eviniz" tavsiyesiyle beğeni toplamıştı.









