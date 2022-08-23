MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zeynep Koçak kimdir, aslen nereli? Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak kaç yaşında, sevgilisi kim?

Zeynep Koçak kimdir, aslen nereli? Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak kaç yaşında, sevgilisi kim?

23.08.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seneler önce yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk sezonunda yer alan ve Oğuzhan Koç ile sevgili olan Zeynep Koçak'ın hayatı merak ediliyor. Koçak, takipçisinin “Hiç aldatıldın mı” sorusuna “Google’la” yanıtını vermiş ve akıllara Oğuzhan Koç'u getirmişti. Peki Zeynep Koçak kimdir, aslen nereli? Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte merak edilenler...

Zeynep Koçak kimdir, aslen nereli? Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak kaç yaşında, sevgilisi kim?

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ismini dururan ve sonrasında pek çok başka projede yer alarak senaristlik de yapan Zeynep Koçak, Instagram hesabından gelen takipçi sorularına yanıt vermeyi sürdürüyor. Bir takipçisinin kendisine “hiç aldatıldın mı?” diye sorması üzerine “Google’la” yanıtını veren Koçak, akıllara Oğuzhan Koç'u getirmişti. Koçak, hakkında çıkan haberler sonrası konu ile ilgili açıklamada bulunarak “Yanlış anlaşıldığım için özür dilerim. Bu iki insanın en güzel gününe günler kala gündemi bununla meşgul etmeyin lütfen.” ifadelerini kullanmıştı. Peki Zeynep Koçak kimdir?

ZEYNEP KOÇAK KİMDİR?

27 Ağustos 1983 doğumlu olan Zeynep Koçak, Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın ilk sezonunda yer alan isimlerden biriydi. 2008-2011 yılları arasında burada performans gösteren Koçak, aynı yıllarda Oğuzhan Koç ile birliktelik yaşamıştı. Ardından ikili ayrılık kararı almıştı.

2009’da Neşeli Hayat’ta, 2010’da Çok Film Hareketler Bunlar’da, 2016’da Küçük Esnaf filminde görev almıştı. TED Ankara Koleji ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Koçak öğrenim süresi boyunca klip ve kısa film yönetmenliği yaptı. "Tik Tak" animasyon kısa filmi Cannes dahil uluslararası yirmiden fazla festivalden ödül aldı.

ZEYNEP KOÇAK'TAN OĞUZHAN KOÇ AÇIKLAMASI GELDİ

Oğuzhan Koç ile ilgili çıkan haberler sonrasında Zeynep Koçak açıklamada bulundu. Koçak, yanlış anlaşıldığını söyleyerek şöyle dedi:

“Sevgili arkadaşlar, dün geceden beri uyuyamıyorum çıkan haberlerden dolayı. Beni sürekli takip edenler çok iyi bilir ki "google it" her soru cevapta mutlaka yazdığım bir şeydir. Burada da atıfta bulunduğum 7-8 sene önce biten ilişkim değil, Youtube kanalımda bu konuyla alakalı yaptığım geyiklerdir. Bu güne kadar bir kere bile bu konuyla alakalı konuşmadım, konuşmam da... Neredeyse ilkokul aşkım denecek kadar geçmişte kalmış bir ilişkiyle alakalı hiç konuşmam. Ben yanlış anlaşıldığım için özür dilerim. Ama siz de bu iki insanın en güzel gününe günler kala gündemi bununla meşgul etmeyin lütfen. Sevgiler...”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den set paylaşımı! "Ben de özledim" şarkısıyla paylaştıYargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den set paylaşımı! "Ben de özledim" şarkısıyla paylaştı
Murat Övüç'ten oğluyla ilgili olay itiraf! Apar topar sildiMurat Övüç'ten oğluyla ilgili olay itiraf! Apar topar sildi
Dizileri Marmaris halkını ayaklandırdı! Jandarmaya şikayet yağıyorDizileri Marmaris halkını ayaklandırdı! Jandarmaya şikayet yağıyor
Anahtar Kelimeler:
Çok Güzel Hareketler Bunlar Oğuzhan Koç Zeynep Koçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın talimatı sonrası peş peşe indirim hamlesi!

Erdoğan'ın talimatı sonrası peş peşe indirim hamlesi!

Emekliler dikkat! 10 bin liraya dayandı

Emekliler dikkat! 10 bin liraya dayandı

EYT'de formül belli oldu! Kimler nasıl şartlarla emekli olacak?

EYT'de formül belli oldu! Kimler nasıl şartlarla emekli olacak?

'Alexander Sörloth transferi bitti!'

'Alexander Sörloth transferi bitti!'

Polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada

Polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada

SGK ve BAĞ-KUR’lular dikkat! Rapor parası

SGK ve BAĞ-KUR’lular dikkat! Rapor parası

İlginizi Çekebilir

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

5 dakika dokundu, dehşeti yaşadı! Peçeteden zehirlendi

5 dakika dokundu, dehşeti yaşadı! Peçeteden zehirlendi

“Eşcinsel olduğumu anladım, kocamı ve evimi terk ettim”

“Eşcinsel olduğumu anladım, kocamı ve evimi terk ettim”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.