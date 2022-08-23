Zeynep Koçak kimdir, aslen nereli? Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak kaç yaşında, sevgilisi kim?

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ismini dururan ve sonrasında pek çok başka projede yer alarak senaristlik de yapan Zeynep Koçak, Instagram hesabından gelen takipçi sorularına yanıt vermeyi sürdürüyor. Bir takipçisinin kendisine “hiç aldatıldın mı?” diye sorması üzerine “Google’la” yanıtını veren Koçak, akıllara Oğuzhan Koç'u getirmişti. Koçak, hakkında çıkan haberler sonrası konu ile ilgili açıklamada bulunarak “Yanlış anlaşıldığım için özür dilerim. Bu iki insanın en güzel gününe günler kala gündemi bununla meşgul etmeyin lütfen.” ifadelerini kullanmıştı. Peki Zeynep Koçak kimdir?

ZEYNEP KOÇAK KİMDİR?

27 Ağustos 1983 doğumlu olan Zeynep Koçak, Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın ilk sezonunda yer alan isimlerden biriydi. 2008-2011 yılları arasında burada performans gösteren Koçak, aynı yıllarda Oğuzhan Koç ile birliktelik yaşamıştı. Ardından ikili ayrılık kararı almıştı.

2009’da Neşeli Hayat’ta, 2010’da Çok Film Hareketler Bunlar’da, 2016’da Küçük Esnaf filminde görev almıştı. TED Ankara Koleji ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Koçak öğrenim süresi boyunca klip ve kısa film yönetmenliği yaptı. "Tik Tak" animasyon kısa filmi Cannes dahil uluslararası yirmiden fazla festivalden ödül aldı.

ZEYNEP KOÇAK'TAN OĞUZHAN KOÇ AÇIKLAMASI GELDİ

Oğuzhan Koç ile ilgili çıkan haberler sonrasında Zeynep Koçak açıklamada bulundu. Koçak, yanlış anlaşıldığını söyleyerek şöyle dedi:

“Sevgili arkadaşlar, dün geceden beri uyuyamıyorum çıkan haberlerden dolayı. Beni sürekli takip edenler çok iyi bilir ki "google it" her soru cevapta mutlaka yazdığım bir şeydir. Burada da atıfta bulunduğum 7-8 sene önce biten ilişkim değil, Youtube kanalımda bu konuyla alakalı yaptığım geyiklerdir. Bu güne kadar bir kere bile bu konuyla alakalı konuşmadım, konuşmam da... Neredeyse ilkokul aşkım denecek kadar geçmişte kalmış bir ilişkiyle alakalı hiç konuşmam. Ben yanlış anlaşıldığım için özür dilerim. Ama siz de bu iki insanın en güzel gününe günler kala gündemi bununla meşgul etmeyin lütfen. Sevgiler...”



