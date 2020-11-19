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Zeynep Sever Demirel yine imajını değiştirdi! Olay oldu

19.11.2020 11:54 | Son Güncelleme:
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Zeynep Sever Demirel yine imajını değiştirdi! Olay oldu

2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Sever Demirel yine imaj değiştirdi. Bakır rengi saçlarını sarıya boyatan Demirel, yeni stili ile ilk karesini takipçileriyle paylaştı.

2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz aylarda siyah saçını bakır rengine boyatmıştı. İmajında yeniden değişiklik yapan 31 yaşındaki Demirel, saçlarını sarıya boyattı.

Zeynep Sever Demirel, yeni stili ile ilk karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Demirel'in "Sarışın ilk günüm" notuyla yayınladığı gönderi takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

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İki çocuk annesi olan Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz haftalarda takipçilerinin bakır saç rengiyle ilgili yorumlarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt vermişti.

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2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen Demirel, bu karesini "Saçlarını eski haline döndür' yorumları orijinalliğini yitirdi. Varsa başka yorumumuz bir dal alırım" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.

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