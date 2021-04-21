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Zeynep Tokuş setlere geri döndü ama...

21.04.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deli Yürek dizisinde canlandırdığı Zeynep rolüyle hafızalara kazınan Zeynep Tokuş, 10 yıl önce evlendikten sonra oyunculuğu bıraktı. Setlere ara veren Zeynep Tokuş yıllar sonra sete gitti ama bu sefer yeni işi yoga eğitmeni olarak.

Zeynep Tokuş setlere geri döndü ama...

10 yıl önce evlenip oyunculuğu bırakan Zeynep Tokuş, setlere geri döndü. Uzun süredir yoga eğitmenliği yapan Tokuş, 'Aşkın Kıyameti' filminde rol alan Pınar Deniz, Boran Kuzum, Yiğit Kirazcı, Gürhan Altundaşar ve Seda Türkmen'e yoga dersi verdi.

Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Tokuş'un yoga dersi verdiği anlar renkli görüntüler oluşturdu.

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Toplu halde yoga yapan oyuncular, şekilden şekle girdi. Zeynep Tokuş, tüm anları Instagram'dan paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde de Pınar Deniz, Tokuş'la yoga yaptığı anları Instagram'dan yayınlamıştı.

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ZEYNEP TOKUŞ, 10 YIL ÖNCE NİKAH MASASINA OTURDU

Zeynep Tokuş, 10 yıl önce Erdem Yılmaztürk'le nikah masasına oturmuştu.

Oyuncu, yaptığı acroyoga hareketleri sosyal medya hesaplarından da sürekli paylaşıyor.

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Zeynep Tokuş Instagram
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