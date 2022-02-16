Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, aslen nereli? Baba dizisi Şahika karakteri Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında ve eşi kimdir?

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş'ın başrollerinde yer aldığı Baba dizisinde Şahika rolü ile ekrana gelecek. Bayat, daha önce Kuruluş Osman'da da yer almıştı. Arka Sıradakiler ile ilk kez ekranda yer alan Zeynep Tuğçe Bayat kimdir?

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

Bayat, 8 Şubat 1990 tarihinde Mersin'de dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk bölümü mezunu olan isim, üniversite zamanında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yapmıştır. Sonrasında dizi ve sinema filminde yer alan Bayat, Arka Sıradakiler dizisinde 2009 yılında rol alarak ilk oyunculuk deneyimini kazanmıştır.

2011 senesinde Gönülçelen isimli dizide "Nevra" karakterini, aynı yıl Yıldız Masalı dizisinde "Pelin" karakterini, 2014 senesinde Ah Neriman dizisinde "Yeşim" karakterini ve 2015 senesinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan Çilek Kokusu dizisinde "Gonca" karakterini canlandırmıştır.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN EŞİ KİMDİR?

Zeynep Tuğçe Bayat, kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin ile 23 Ağustos 2020 tarihinde evlenmiştir.





