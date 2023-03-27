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  4. Zeytinburnu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

27.03.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Zeytinburnu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Bayrampaşa yönünde ilerleyen 34 MN 7977 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp Aksaray yönünde ilerleyen Duran A. yönetimindeki 34 ZY 2002 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Duran A. ile eşi Behiye A'nın yanı sıra diğer otomobilin sürücüsü de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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polis Zeytinburnu İtfaiye kaza

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