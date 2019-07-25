Zeytinin Anadolu topraklarındaki yolculuğu ve geçmişi bu müzede anlatılıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesinde yaklaşık 14 yıl önce kurulan özel müzede hem zeytinyağı üretiliyor hem de tarihi ahşap mengene, yağ lambası ve amforalar sergileniyor.

Müzenin galerileri binlerce yıllık uygarlık tarihi içinde bir zaman yolculuğuna çıkmak gibi. Burada yağın el ve hayvan gücüyle çalıştığı günlerden taşların elektrik gücüyle döndüğü bugüne kadar taşbaskı zeytinyağı uygarlığının her evresi tüm ayrıntılarıyla sergileniyor.

Müzeyi gezenler, bir taraftan "sıvı altın" olarak bilinen zeytinyağının eskiden nasıl üretildiğini görüyor, öbür yandan antika eşyalar arasında geçmişe yolculuk yapıyor. Müzede zeytin ve zeytinyağına ilişkin bilgiler sunuluyor; bunun yanında zeytinin Anadolu topraklarındaki yolculuğu ve geçmişi anlatılıyor.

Edremit'te yıkıntı halindeki eski yağhanelerini müzeye çeviren bu şirket, geçmişle gelecek arasında bir köprü vazifesi görüyor. Özel Zeytinyağı Müzesinin kurucusu Evren Ertür, Vali Ersin Yazıcı'ya müze için yaptığı çalışmalar ve sergilen ürünler hakkında tek tek bilgi verdi.