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Zeytinli focaccia tarifi: İtalyanların meşhur ekmeğinin sırrı

Master Chef’in mutfağında bu kez ana malzeme zeytindi. 6 Eylül Pazar akşamı yarışmacılar damak çatlatan zeytinli tariflerle şeflerin karşısında ter döktü. En çok merak edilen tariflerden biri de Zeytinli Foccacia oldu. Peki İtalya’nın gözde lezzeti Foccacia nasıl yapılır? Püf noktaları neler? Sizler için derledik.

Zeytinli focaccia tarifi: İtalyanların meşhur ekmeğinin sırrı
Sariye Nur Dönmez
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 135dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/Porsiyon -

Yarışmacı arasındaki mücadele devam ederken bu kez mutfağın başrolünde zeytin ön plana çıktı. Yarışmacılar zeytini farklı malzemeler ve tekniklerle buluşturarak şeflerin beğenisini kazanmak için hünerlerini sergiledi. Zeytin konseptinin ardından bu malzemeyle hazırlanabilecek farklı tariflerde merak edilmeye başlandı. İtalyan mutfağının sevilen ekmeklerinden biri olan foccacia zeytinle buluştuğunda hem görüntüsü hem de lezzeti ile sofraların en dikkat çeken tariflerinden birine dönüşüyor. Bol zeytinyağı zeytin ve biberiye ile hazırlanan bu tarifin püf noktalarını sizler için derledik.

Zeytinli focaccia tarifi: İtalyanların meşhur ekmeğinin sırrı 1

ZEYTİNLİ FOCCACİA NEDİR?

Focaccia İtalya’ya özgü mayalı ve zeytinyağlı bir ekmek çeşididir. Özellikle İtalya’nın Ligurya bölgesiyle özdeşleşen lezzet farklı bölgelerde çeşitli malzemelerle hazırlanabilir. Bir internette yemek kültürüne ilişkin içerik üreten fenomenlerin de popüler hale getirdiği lezzet yeşil veya siyah zeytin eklenerek klasik bir Akdeniz lezzetine de dönüştürülebilir.

Zeytinli focaccia tarifi: İtalyanların meşhur ekmeğinin sırrı 2

Lezzetin püf noktası parmak uçlarızla çukurlu hale getirdiğiniz hamurunu da yatıyor. Hamurun üzerine bolca zeytinyağ gezdirmeniz ardından Çekirdeksiz zeytinleri yavaşça hamurun içine bastırarak yerleştirmeniz gerekiyor. Foccacia’ya karakteristik lezzetini veren en önemli unsur biberiye ancak biberiyenin kullanımında da aşırıya kaçmamak gerekiyor. Mayalanmayı aceleye getirmemekte hamurun istenilen kıvamda olmasını etkileyen en önemli faktörlerden biri. Zeytinlerin çekirdeğinin de mutlaka çıkarılması gerekiyor. Eğer zeytinler çok tuzluysa bir müddet suda bekletmeniz hamurdaki tuz miktarını dengelemeniz için önemli.

FOCACCİA NASIL SERVİS EDİLİR?

Foccacia tek başına tüketildiğinde de damak çatlatan bir lezzet ama peynir çeşitleri, domates ve çeşitli mezelerlerle de servis edebilirsiniz. Öte yandan dilimlenerek sandviç gibi kullanılması da mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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