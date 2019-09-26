Zeytinyağlı pırasa tarifi

Sindirim sistemini destekleyen pırasa, lifli yapısı sayesinde kabızlığın doğal ilacıdır. Pırasa aynı zamanda iyi bir antioksidan deposudur. Kışın sofranızdan eksik etmemek için farklı tarifler deneyebilirsiniz. Şimdiki tarifimiz ise zeytinyağlı pırasa yemeği.

MALZEMELER

Bir kilo ıspanak

Bir adet havuç

1/2 kahve fincanı havuç

Bir tatlı kaşığı toz şeker

Bir çay bardağı zeytinyağı

2 su bardağı su

Tuz

Limon

HAZIRLANIŞI

Pırasaları yıkayıp temizledikten sonra orta kalınlıkta halkalar şeklinde doğrayın.

Havuçları da ince olacak şekilde halkalara bölün.

Tencereye zeytinyağını alın ve ısınınca içine havuç halkalarını alın ve kavurmaya başlayın.

Bir süre sonra pirinç ve pırasaları da tencereye alın ve 15 dakika kavurun.

Ardından şekeri, tuzu ve limon suyu ve 2 bardak suyu da ekleyerek suyunu çekene kadar pişirin. Afiyet olsun.

ZEYTİNYAĞLI PIRASA KALORİSİ NE KADAR?

Bir porsiyonu 114 kaloridir. Sağlıklı ve hafif bir lezzet olduğundan diyet yapanlar da tercih edebilir.

