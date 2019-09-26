YEMEK

Zeytinyağlı pırasa tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 26.09.2019 16:30 | Son Güncelleme

Kış sebzeleri dendiğinde ilk akla gelen sebze pırasadır. Son derece sağlıklı olan sebzeyle zeytinyağlı bir yemek hazırlayacağız. Düşük kalori olan zeytinyağlı pırasa yemeği, diyet yapanlar için de ideal bir ana yemek. İşte tüm detaylarıyla birlikte zeytinyağlı pırasa tarifi ve zeytinyağlı pırasa kalorisi...

Zeytinyağlı pırasa tarifi

Sindirim sistemini destekleyen pırasa, lifli yapısı sayesinde kabızlığın doğal ilacıdır. Pırasa aynı zamanda iyi bir antioksidan deposudur. Kışın sofranızdan eksik etmemek için farklı tarifler deneyebilirsiniz. Şimdiki tarifimiz ise zeytinyağlı pırasa yemeği.

MALZEMELER
Bir kilo ıspanak
Bir adet havuç
1/2 kahve fincanı havuç
Bir tatlı kaşığı toz şeker
Bir çay bardağı zeytinyağı
2 su bardağı su
Tuz
Limon

HAZIRLANIŞI
Pırasaları yıkayıp temizledikten sonra orta kalınlıkta halkalar şeklinde doğrayın.
Havuçları da ince olacak şekilde halkalara bölün.
Tencereye zeytinyağını alın ve ısınınca içine havuç halkalarını alın ve kavurmaya başlayın.
Bir süre sonra pirinç ve pırasaları da tencereye alın ve 15 dakika kavurun.
Ardından şekeri, tuzu ve limon suyu ve 2 bardak suyu da ekleyerek suyunu çekene kadar pişirin. Afiyet olsun.

ZEYTİNYAĞLI PIRASA KALORİSİ NE KADAR?
Bir porsiyonu 114 kaloridir. Sağlıklı ve hafif bir lezzet olduğundan diyet yapanlar da tercih edebilir.

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