Zeytinyağlı Pırasa Tarifi: Zeytinyağlı Yemeklerin Şahı!

Eskilerden bu zamana kadar güncelliğini yitirmeden hemen hemen her öğle veya akşam yemeğinde sofraların baş yemekleri şüphesiz zeytinyağlı yemeklerdir. Türk milletinin eskiden beri gelenekselleştirdiği bu yemekler hem çok zor değil hem de uzun süre buzdolabında muhafaza edilebiliyor. Zeytinyağlı pırasa pirinçli ve pirinçli olarak iki şekilde de yapılabilir. Ayrıca soğuk veya sıcak da servis edilmesi de mümkün. Yazının devamında lezzetli zeytinyağlı pırasa tarifini uygulayabilir, anne eli değmiş gibi bir tat elde edebilirsiniz! En Güzel Zeytinyağlı Pırasa Tarifi İçin Gerekli Malzemeler: 500 gr pırasa

1,5 2 su bardağı su (pırasalar ile aynı seviyede)

Tuz

2 adet orta boy havuç

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı pirinç

1 çay bardağı zeytinyağı

1 domates Zeytinyağlı Pırasa Nasıl Yapılır? Pırasaları yıkayın. Ardından pırasaları istediğiniz boyutta doğrayın. Havuçları yıkayıp, yuvarlak doğrayın. Ardından tencereyi ocağa alın ve 1 çay bardağı zeytinyağı ekleyin. Daire şeklinde doğradığınız havuçları tencereye alın. Havuçları rengi dönene kadar soteleyin. Doğranmış olduğunuz pırasaları sotelenmiş havucun üstüne ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp 5 dakika orta ateşte pişirin. Daha sonra yıkamış olduğunuz pirinci, şekeri, tuzu ve pırasalar ile aynı seviyede su ilave edin. Ardından tencereyi 15 dakika boyunca kısık ateşte pişirmeye bırakın. 15 dakika sonra lezzetli zeytinyağlı pırasa tarifiniz hazır. İşte zeytinyağlı pırasa yemeğinin tarifi bu kadar kolay. Afiyet olsun! Zeytinyağlı Pırasanın Besin Değerleri nelerdir? Zeytinyağlı pırasanın 100 gramında 60 kalori bulunmaktadır. Orta boy bir tabakta (190 gram) 114 kalori bulunur. Besin değerleri açısından oldukça zengin bir besin olan zeytinyağlı pırasanın 100 gramının içerisinde kaliteli yağlar, kalsiyum, a vitamini, c vitamini ve potasyum bulunur. İçeriğindeki karbonhidrat oranı oldukça azdır. Böylelikle diyetlerde miktarı çok tutulmadığı durumlarda rahatça zeytinyağlı pırasa tüketilebilir. İçeriğindeki lif sayesinde uzun süreler tok tutabilir. Böylelikle diyete uygun bir ana öğününü zeytinyağlı pırasa ile yapabilirsiniz.

Zeytinyağlı Pırasa Yaparken İşinize Yarayacak İpuçları Neler? Zeytinyağlı pırasa yaparken öncelikle kullandığınız pırasanın taze olması gerekir. İkinci olarak prasaları kesme boylarınız oldukça büyük önem taşır. İnsandan insana değişmekle birlikte tek lokmada ağıza atılabilecek boyutlarda keserseniz doğru bir boyutta kesmiş olursunuz. Bir sonraki önemli ipucu ise kullandığınız zeytinyağı ve bu zeytinyağını doğru bir şekilde pişirmiş olmanız. Kaliteli bir zeytinyağı yemeklerinizin hem ömrünü hem de diriliğini artıracaktır. Tencerede yağı kızdırırken hem çok yakmamalı hem de az pişirmemelisiniz. Bunun bir seviyesi olmamakla birlikte yaptıkça tutturacağız bir değerdir. Son ve en önemli ipuçlarından biri de kullandığınız tencerenin malzemesi. Kullanacağınız tencerenin geniş ve granit olmasında fayda var. Hem zeytinyağlı pırasanın tadını ve diriliğini güçlendirir hem de saklaması kolaydır. Derin bir tencere kullanmanın bir diğer güzel yanı da buzdolabında daha az yer tutmasıdır. Zeytinyağlı Pırasanın Yanına Ne İyi Gider? Bir öğle veya akşam yemeğinde zeytinyağlı pırasa yapmaya karar verdiniz fakat yanında ne iyi gider diye düşünüyorsunuz. Bu liste tam size göre bir liste! Zeytinyağlı birçok yemeğin yanında daha yoğunluğu düşük yemekler tavsiye edilir. Bu sayede hem ana zeytinyağlı yemeğin tadı öne çıkarılır hem de tüketen insanlara ağır gelmez.