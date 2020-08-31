Zeytinyağlı Pırasa Tarifi: Zeytinyağlı Yemeklerin Şahı!

Eskilerden bu zamana kadar güncelliğini yitirmeden hemen hemen her öğle veya akşam yemeğinde sofraların baş yemekleri şüphesiz zeytinyağlı yemeklerdir. Türk milletinin eskiden beri gelenekselleştirdiği bu yemekler hem çok zor değil hem de uzun süre buzdolabında muhafaza edilebiliyor. Zeytinyağlı pırasa pirinçli ve pirinçli olarak iki şekilde de yapılabilir. Ayrıca soğuk veya sıcak da servis edilmesi de mümkün. Yazının devamında lezzetli zeytinyağlı pırasa tarifini uygulayabilir, anne eli değmiş gibi bir tat elde edebilirsiniz!
Zeytinyağlı pırasanın 100 gramında 60 kalori bulunmaktadır. Orta boy bir tabakta (190 gram) 114 kalori bulunur. Besin değerleri açısından oldukça zengin bir besin olan zeytinyağlı pırasanın 100 gramının içerisinde kaliteli yağlar, kalsiyum, a vitamini, c vitamini ve potasyum bulunur. İçeriğindeki karbonhidrat oranı oldukça azdır. Böylelikle diyetlerde miktarı çok tutulmadığı durumlarda rahatça zeytinyağlı pırasa tüketilebilir. İçeriğindeki lif sayesinde uzun süreler tok tutabilir. Böylelikle diyete uygun bir ana öğününü zeytinyağlı pırasa ile yapabilirsiniz.
Zeytinyağlı pırasa yaparken öncelikle kullandığınız pırasanın taze olması gerekir. İkinci olarak prasaları kesme boylarınız oldukça büyük önem taşır. İnsandan insana değişmekle birlikte tek lokmada ağıza atılabilecek boyutlarda keserseniz doğru bir boyutta kesmiş olursunuz. Bir sonraki önemli ipucu ise kullandığınız zeytinyağı ve bu zeytinyağını doğru bir şekilde pişirmiş olmanız. Kaliteli bir zeytinyağı yemeklerinizin hem ömrünü hem de diriliğini artıracaktır. Tencerede yağı kızdırırken hem çok yakmamalı hem de az pişirmemelisiniz. Bunun bir seviyesi olmamakla birlikte yaptıkça tutturacağız bir değerdir. Son ve en önemli ipuçlarından biri de kullandığınız tencerenin malzemesi. Kullanacağınız tencerenin geniş ve granit olmasında fayda var. Hem zeytinyağlı pırasanın tadını ve diriliğini güçlendirir hem de saklaması kolaydır. Derin bir tencere kullanmanın bir diğer güzel yanı da buzdolabında daha az yer tutmasıdır.
Bir öğle veya akşam yemeğinde zeytinyağlı pırasa yapmaya karar verdiniz fakat yanında ne iyi gider diye düşünüyorsunuz. Bu liste tam size göre bir liste! Zeytinyağlı birçok yemeğin yanında daha yoğunluğu düşük yemekler tavsiye edilir. Bu sayede hem ana zeytinyağlı yemeğin tadı öne çıkarılır hem de tüketen insanlara ağır gelmez.
Ballı tavuk
Ballı tavuk hem çıtır çıtır olması ile hem de zeytinyağlı pırasa yemeğinden alamadığınız proteini hayvansal protein kaynağı ile karşılamanızdan ötürü oldukça iyi bir yancı yemek olacaktır. Fırında dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz bu tarif neredeyse sadece bal ve tavuktan ibaret! Birkaç malzemeyle hem sofranızda çeşitlilik oluşturun hemde kalan protein ihtiyacınızı kaliteli bir kaynaktan alın.
Domates çorbası
Her masa eksik olmayacak tek yiyecek belki de çorbadır. Domates çorbası zeytinyağlı yemeklerin yanında oldukça iyi giden bir çorbadır. Zeytinyağlı pırasadan önce içilen bir süzme çorba, hem iştah açar hem de sindirim sistemini hızlandıracağı için yemeğin sonunda daha rahat bir sindirim sunar.
İçecek olarak ayran yancı olarak cacık ile servis edebilirsiniz. Eğer diyetteyseniz süt ürünleri ile yapılmış bu tür yancı yiyecek ve içecekler kazein proteini içerdikleri için doygunluğu bir üst seviyeye çıkaracaktır. Bunun sebebi süt ve süt ürünlerinin sindirimlerinin bir hayli uzun olmasıdır. Dolaşım ve sindirim sistemini meşgul edeceğinden daha az karnınız acıkır ve daha hızlı doyarsınız.
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