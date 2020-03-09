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Zeytinyağlıların en güzeli: Barbunya tarifi

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TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Zeytinyağlı yemek deyince ilk akla gelenlerden olan barbunya tarifi, usulünce pişirildiğinde tadından yenmez. Özellikle sıcak yaz günlerinde kurtarıcı bir tariftir. Peki en lezzetli barbunya tarifi nasıl yapılır? Merak edenler ve bir türlü lezzetini tutturamayanlar için barbunya yemeği tarifi geliyor, buyursunlar...

Zeytinyağlıların en güzeli: Barbunya tarifi

Barbunya tarifi, doğru bir şekilde yapıldığında oldukça leziz bir zeytinyağlı yemek olur. Üstelik barbunya yemeği pratik bir tariftir. Zeytinyağlı barbunya tarifini hazırlayıp dolaba attığınızda 2 gün boyunca saklayabilirsiniz. Yemeği sıcak veya soğuk olarak tüketebilirsiniz. İki haliyle de son derece leziz oluyor. Bunca zamandır barbunya tarifine mesafeli durduysanız ona bir şans daha verebilirsiniz. Tarifi adım adım uyguladığınızda tadına doyum olmaz bir yemeğe imza atacağınıza şüphemiz yok. İşte barbunya tarifi ve yapılışı...

BARBUNYA TARİFİ

Barbunya yemeği tarifi, havaların ısınmasıyla birlikte mutfağımızda sıklıkla pişecek bir yemek olacak. Lifli yapısı sayesinde diyet yapanlar için de ideal bir tarif olan barbunya, yapılışı bakımından da oldukça pratiktir. Şimdi sizlerle iki farklı barbunya tarifi paylaşacağız. Bu tariflerden ilk salçalı barbunya yemeği tarifi olacak.

BARBUNYA YEMEĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım kilo taze barbunya ya da kuru barbunya
Bir yemek kaşığı domates salçası
Bir adet soğan
2 diş sarımsak
½ çay bardağı sıvı yağ
Bir adet havuç
Bir adet patates
Bir çay kaşığı tuz
Bir çay kaşığı toz şeker

YAPILIŞI

Kuru bamya kullanacaksanız bir gün önceden barbunyaları gece boyunca sıcak suda bekletmelisiniz.

Barbunyayı tencereye alın ve üzerine geçecek kadar su ekleyin. Tencereyi orta ateşe alın ve yaklaşık 10 dakika kadar haşlayın.

Başka bir tencereye sıvı yağı ilave edin. Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte yağı ısıtın.

Yağ kızınca içine yemeklik doğradığınız soğanı ilave edin. Üzerine de ezilmiş sarımsakları ekleyin.

Soğanların rengi pembeleşinceye kadar kavurun.

Patatesi ve havuçları küp küp olacak şekilde doğrayın ve tencereye ekleyin. Üzerine de salçayı ilave edip yaklaşık 5 dakika malzemeleri kavurun.

Sonrasında içine barbunyayı ekleyin. Tuz ve toz şekeri de kattıktan sonra üzerine bir su bardağı sıcak su ilave edip kısık ateşte pişmeye bırakın. Tüm malzemeler piştikten sonra tencereyi ocaktan alabilirsiniz. Servis aşamasında barbunya yemeğinin üzerine kıyılmış taze maydanoz ekleyerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun...

BARBUNYA YEMEĞİ KALORİ ORANI NEDİR?

Bir porsiyon barbunya yemeği ortalama olarak 270 kaloridir. Diyet yapanlar için uygun bir yemektir.

ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir kilo taze barbunya
Bir çay bardağı zeytinyağı
2 su bardağı sıcak su
3 adet küçük domates
Bir adet patates
2 adet havuç
Bir adet kuru soğan
2 diş sarımsak
Bir çay kaşığı tuz
Bir çay kaşığı toz şeker

YAPILIŞI

Barbunyayı ayıklayın ve yıkayın. Barbunyaları tencereye alın ve üzerine geçecek kadar su ilave edin. Tencereyi ocağa alın. Orta ateşte kaynatın. 10 dakika sonra tencereyi ocaktan alın.

Başka bir tencereye zeytinyağını koyun. Orta ateşte zeytinyağını ısıtın.

Soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayın ve tencereye ilave edin. İki diş sarımsağı ezin. Onu da tencereye ilave edip malzemeleri kavurmaya başlayın.

Soğanların rengi pembeleşince içine küp şeklinde doğradığınız patates ve havuçları ekleyin.

Malzemeleri yaklaşık 10 dakika kavurun. Ardından haşlanıp suyu süzülmüş barbunyaları tencereye alın. Üzerine rendelenmiş domatesleri, tuzu ve toz şekeri katıp malzemeleri harmanlayın.

Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakın. Tüm malzemeler piştikten sonra tencereyi ocaktan alabilirsiniz.

Servis aşamasında dilerseniz yemeğin üzerine ince kıyılmış maydanoz serpebilir ve limon suyu da ekleyebilirsiniz. Zeytinyağlı barbunya yemeğini ılık ya da soğuk olarak tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.

ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA TARİFİ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Taze barbunya yerine kuru barbunya kullanacaksanız malzemeyi bir gün önceden sıcak suda bekletmelisiniz.

Taze barbunyayı haşlamadan kullanabilirsiniz. Ancak haşlayarak hazırladığınızda yemeğin lezzeti artacaktır.

Yemeğinizi pişirdikten ve ılıdıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı soğuk zeytinyağını gezdirebilirsiniz.

Eğer düdüklü tencere kullanacaksınız pişirme süresini kısaltmanız gerekecektir. Aksi halde barbunyalar eriyebilir.

ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA YEMEĞİ KALORİ ORANI NEDİR?

100 gram zeytinyağlı barbunya tarifi yaklaşık 155 kaloridir. Bir porsiyonu ise ortalama 263 kaloridir. Son derece sağlıklı ve hafif bir yemektir. Diyetinize rahatlıkla dahil edebilirsiniz.

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