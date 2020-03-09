Zeytinyağlıların en güzeli: Barbunya tarifi

Barbunya tarifi, doğru bir şekilde yapıldığında oldukça leziz bir zeytinyağlı yemek olur. Üstelik barbunya yemeği pratik bir tariftir. Zeytinyağlı barbunya tarifini hazırlayıp dolaba attığınızda 2 gün boyunca saklayabilirsiniz. Yemeği sıcak veya soğuk olarak tüketebilirsiniz. İki haliyle de son derece leziz oluyor. Bunca zamandır barbunya tarifine mesafeli durduysanız ona bir şans daha verebilirsiniz. Tarifi adım adım uyguladığınızda tadına doyum olmaz bir yemeğe imza atacağınıza şüphemiz yok. İşte barbunya tarifi ve yapılışı...

BARBUNYA TARİFİ

Barbunya yemeği tarifi, havaların ısınmasıyla birlikte mutfağımızda sıklıkla pişecek bir yemek olacak. Lifli yapısı sayesinde diyet yapanlar için de ideal bir tarif olan barbunya, yapılışı bakımından da oldukça pratiktir. Şimdi sizlerle iki farklı barbunya tarifi paylaşacağız. Bu tariflerden ilk salçalı barbunya yemeği tarifi olacak.

BARBUNYA YEMEĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım kilo taze barbunya ya da kuru barbunya

Bir yemek kaşığı domates salçası

Bir adet soğan

2 diş sarımsak

½ çay bardağı sıvı yağ

Bir adet havuç

Bir adet patates

Bir çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı toz şeker