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  4. Zibo Cuju takımını satın aldı, 126 kilo olan oğlunu forvet yaptı!

Zibo Cuju takımını satın aldı, 126 kilo olan oğlunu forvet yaptı!

17.05.2021 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli bir zengin iş insanı He Shihua, Çin 2. Ligi'nde mücadele eden Zibo Cuju takımını satın aldı fakat daha ilginç bir olaya imza attı.

Zibo Cuju takımını satın aldı, 126 kilo olan oğlunu forvet yaptı!

Çinli iş insanı Transfermarkt'a göre, He Shihau'nun satın aldığı Zibo Cuju kulübünün değeri yaklaşık 2 milyon euro. Takım kadrosu ağırlıklı olarak Çinli futbolculardan oluşurken, kulübün yeni sahibi He Shihua, 126 kilo olan oğlunu takımda oynatmaya başladı.

126 KİLO OLAN OĞLUNU FORVET YAPTI, 5 MAÇTA 10 GOL YEDİLER

The-rich-man-bought-the-club-and-regarded-his-126

126 kilo olan oğlunu forvet yapan kulüp başkanı He Shihua, 0-0 berabere kaldıkları Sichuan Jiuniu maçında 90. dakikada kendisini oyuna aldı. Futbola olan tutkusundan vazgeçmediğini söyleyen Çinli milyoner, 126 kilo olan oğlunu da takımda forvet yaptı. Kendine takımın 10 numaralı formasını veren Çinli iş insanı, bu hareketiyle sosyal medyada gündem oldu. Zibo Cuju takımı ligde 5 maçta 1 puan alırken, 2 gol atıp 10 gol yedi.


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Anahtar Kelimeler:
Çin transfer
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