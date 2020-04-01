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Zico'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.04.2020 09:26 | Son Güncelleme

Tecrübeli hoca, sosyal medya hesabından Sarı-Lacivertli takımdaki fotoğraflarını paylaştı ve "Fenerbahçe'de teknik direktör olarak çalıştığım güzel zamanlarımdan" notunu düştü.

Zico'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları devam ederken, Kanarya’nın eski antrenörü Zico’dan flaş bir paylaşım geldi... Brezilyalı efsane, sosyal medya hesabından Sarı-Lacivertli takımdaki fotoğraflarını paylaştı ve altına, “Fenerbahçe’de teknik direktör olarak çalıştığım güzel zamanlarımdan fotoğraflar aldım. Bu süreçte bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Özellikle teknik ekip, futbolcular, yönetim ve fantastik taraftara... Fener gücü!” mesajını yazdı. Bu paylaşım taraftarları heyecanlandırdı.

ZICO İLE ALEX MODELİ Mİ?

Ersun Yanal’ın ayrılmasının ardından takımı yeniden zirveye oynatacak bir hoca arayan yönetimin aklında Zico zaten bulunuyordu... Başkan Ali Koç ve yönetimi, Brezilyalı çalıştırıcıyı yeniden takımın başına getirmeyi düşürken, Sportif Direktörlük görevini ise Alex de Souza’ya vermeyi planlıyor. Yönetim bu konu üzerine çalışırken, akabinde Zico’dan böyle bir paylaşım gelmesi, ‘Acaba Zico&Alex modeli gerçekleşiyor mu?’ sorusunu da akıllara getirdi.

EROL BULUT: TEKLİF ALMADIM

Adı Fenerbahçe ile sık sık anılan Erol Bulut, "Fenerbahçe’de 4 yıl oynadım. Eski futbolcuları olarak aramızda zaten olan bir sevgi vardı. Ben de şu an Alanyaspor’un teknik direktörüyüm. İnşallah bu sezonu en iyi şekilde bitiririz ama Fenerbahçe ile benim hiçbir görüşmem olmadı, oradan da bana bir teklif gelmedi" dedi.

(AKŞAM)


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