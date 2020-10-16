SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Zidane'dan Kylian Mbappe cevabı

Zidane'dan Kylian Mbappe cevabı

İSPANYA HABERLERİ  | 16.10.2020 22:05 | Son Güncelleme

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Real Madrid ve Mbappe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Zidane'dan Kylian Mbappe cevabı

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve Kylian Mbappe için de cevap verdi.

Mbappe transferini isteyip istemediği sorulan Zidane, "Real Madrid'e başka oyuncuları yakıştıran birçok kişi var. Bu soyunma odasını etkilemiyor. Transfer dönemi sona erdi ve her şeyini veren bir takımımız var. Tüm kupalar için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Fransız hoca, "Yeteneklerimi yüzde 100 Real Madrid için kullanmaya çalışıyorum. 19 yıldan beri Real Madrid'deyim ve Real Madrid'de teknik direktör olmanın ne demek olduğunun farkındayım. Real Madrid'de olmak, başıma gelen en iyi şey ve her maç yaptıklarımla tekrar tekrar sorgulanacağımın farkındayım. Real Madrid'in başında olduğum için yaptıklarımın karşılık bulduğunu görüyorum. Büyük bir sorumluluğum var. Yaptığım her şeyi yüzde 2000 kendimi vererek yapıyorum. Sevdiğim işi, oyuncularımla birlikte yapıyorum. Son günüme kadar bu işten zevk alacağım." dedi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı
Messi bir para makinesiniMessi bir para makinesini
G.Saray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir?G.Saray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
AK Parti'den vergi ve SGK borçlarıyla ilgili açıklama
AK Parti'den vergi ve SGK borçlarıyla ilgili açıklama
Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer!
Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer!
Arda Turan 10 milyonluk yeni oyuncağıyla yakalandı
Arda Turan 10 milyonluk yeni oyuncağıyla yakalandı
Beşiktaş transferde bombayı patlattı!
Beşiktaş transferde bombayı patlattı!
''Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik''
''Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik''
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Barcelona'dan gol şov!
Barcelona'dan gol şov!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Luis Suarez Atletico Madrid'te
Luis Suarez Atletico Madrid'te
Barcelona'nın paylaşımı kafalarda soru işareti yarattı
Barcelona'nın paylaşımı kafalarda soru işareti yarattı
Emre Mor yeniden doğdu! İşte yıldız ismin sırrı...
Emre Mor yeniden doğdu! İşte yıldız ismin sırrı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zidane'dan Kylian Mbappe cevabı
Zidane'dan Kylian Mbappe cevabı
Barcelona'dan tarihte görülmemiş transfer! Mbappe'ye 290 milyon dolar!
Bu transfer dünyayı ayağa kaldıracak! Tarihte böylesi görülmedi...
Luka Modric Real Madrid'den ayrılıyor mu?
Bir dönem kapanıyor mu?
Javier Tebas: Messi bir para makinesini
Messi bir para makinesini
Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı!
Okuduklarınıza inanamayacaksınız...
Real Zaragoza Shinji Kagawa'nın sözleşmesini feshetti
Shinji Kagawa'ya büyük şok!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.