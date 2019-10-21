Zihinsel engelli 2 çocuk annesi, harabe evde yaşam savaşı veriyor

YARDIM İÇİN GELDİLER, ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER Zor durumda olan aileye destek vermek için Bursa’dan Kocaeli’ye gelen Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği Kocaeli Temsilciliğinin gönüllü üyeleri gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Evi temizleyip, duvarlarını boyamayı hayal eden dernek üyeleri, yıkılmaya yüz tutmuş evle karşılaştı. Kendilerine yardım etmek için Bursa’dan gelen dernek üyelerini gören anne Kutlu gözyaşlarına hakim olamadı. Bir yıl boyunca yalnız başına 2 zihinsel ve bedensel engelleri olan çocukları için çabaladığını belirten anne, çocuklarının engelli olmasından dolayı ev sahiplerinin kendilerini istemeyerek, evlerini kiralamadığını söyledi.Yetkililerden yardım istediğini, ancak kimsenin kendisine yardım etmediğini kaydeden Kutlu, tek isteğinin temiz bir ev olduğunu dile getirdi.

"BANA SADECE BİR EV VERSİNLER"



Evinin kirasını da ödeyebileceğini söyleyen anne Kutlu, “Engelli çocuk annesi olmanın çok kolay yanları da çok zor yanları da var. 2 çocuğum da 15 günlükken ateşli havale geçirdi. Onların ihtiyaçlarını çabalayarak bir şekilde karşıladım. Bir şeylerden kısarak onlara veriyorum. Ben kirasında da değilim, sadece bana bir ev versinler. Ben kendi kiramı da veririm, geçimimi de sağlarım. Ben bir ev kiraladım. Temizlik yapmaya giderken ev sahibi caydı. Büyük oğlumu götürmüştüm. Kardeşi olmayınca ağladı. O ağladı diye ev sahibi caydı. Evimin halini görüyorsunuz, hiçbir şey toplu değil. Ne kadar toplasan da yine aynı. Ama hiçbir kimseden destek almıyorum. Allah’a şükür zorlanmıyorum. Ne mutlu bana. Bana sadece bir ev versinler. Ben başka bir şey istemiyorum. Ben kiramı da öderim. Bunun dışında kimseden bir destek beklemiyorum. Yalnız oturabileceğimiz güzel bir ev istiyorum. Başka da bir isteğim yok” dedi.

"İKİ ENGELLİ ÇOCUK SAĞLIKLI KOŞULLARDA YAŞAMIYOR"



Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği Bursa Temsilcisi Gülcan Önder, ailenin evinin yaşanamayacak bir durumda olduğunu belirterek, “Bizler Bursa’dan geldik. Ailemiz gerçekten kötü durumda. Burası yaşanacak durumda olan bir ev değil. İki engelli çocuk sağlıklı koşullarda yaşamıyor. Yardımseverler bu aileye ulaşıp destek versin. Önceliğimiz bir ev. İnsanlar engelli çocuklar var diye bu aileye yardım etmekten kaçınıyor. Bu insanlar öcü değil. Hepimizin engelli çocuğu olabilir. Biz hepimiz birer engelli adayıyız diye duyurmaya çalışıyoruz. Biz ekip olarak bu evimizi temizleyip boyamaya geldik ama her taraf dökülüyor. Temizlerken elimizde kalacak. En azından bu insanların sesini duyurursak, herkes yardım edebilir. Bu insanları topluma kazandırabilirsek iyi birey olabilir. Bu insanlara güzel bir ortam verebilirsek güzel bir gelecek sunmuş oluruz” diye konuştu.