SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Zimbru Fenerbahçe maçı sonucu: Zimbru Chisinau Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Zimbru Fenerbahçe maçı sonucu: Zimbru Chisinau Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

01.08.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zimbru Chisinau Fenerbahçe maçı sonucu merak ediliyor. Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova ekibi Zimbru Chisinau ile karşı karşıya geldi. Rövanş maçında sarı-lacivertliler, ilk maçta aldığı 5-0’lık avantaja sahipti. Peki, Zimbru Fenerbahçe maçı sonucu: Zimbru Chisinau Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Zimbru Chisinau Fenerbahçe maçının kaç kaç bittiği sorgulanıyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu akşam Zimbru Chisinau Fenerbahçe mücadelesi gerçekleşti. İşte heyecanlı karşılaşmanın sonucu...

ZIMBRU FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

1 Ağustos Salı akşamı 20:30'da başlayan Zimbru - Fenerbahçe maçı sona erdi. Robert Harvey yönetimindeki Zimbru-Fenerbahçe maçı Zimbru Stadyumunda gerçekleşti.

ZIMBRU FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe'de maçın en iyi isimlerinden biri olan İsmail Yüksek, attığı golle karşılaşmaya adeta damgasını vurdu. Kaleye yaklaşık 25-26 metre uzaklıkta topla buluşan genç futbolcu, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı üst köşeden ağlarla buluşturdu ve takımını 4-0'lık üstünlüğe taşıdı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : Altay, Osayi, Serdar Aziz, Peres, Ferdi, İsmail, Crespo, Tadic, İrfan Can Kahveci, King, Batshuayi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe, Zimbru karşısında kaldığı yerden devam etti!Fenerbahçe, Zimbru karşısında kaldığı yerden devam etti!
Galatasaray, Kerem Demirbay'ı resmen açıkladı!Galatasaray, Kerem Demirbay'ı resmen açıkladı!
Dünyaca ünlü yıldız, Cristiano Ronaldo'nun yanına gitti!Dünyaca ünlü yıldız, Cristiano Ronaldo'nun yanına gitti!
Anahtar Kelimeler:
Zimbru Chișinău fenerbahçe fenerbahçe maçı fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda bahçe maçı ina maçı maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor! 'Görüntüleri izleyemedim' Öldürülen gencin babası anlattı: "Bunu WhatsApp'ta paylaştım"
Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor! 'Görüntüleri izleyemedim' Öldürülen gencin babası anlattı: "Bunu WhatsApp'ta paylaştım"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

Kask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Estetik ameliyattan sonra kabusu yaşadı! “Ölüyormuş gibi hissettim”

Estetik ameliyattan sonra kabusu yaşadı! “Ölüyormuş gibi hissettim”

Çığlık seslerini kimse duymadı! 3 gün boyunca öylece bekledi

Çığlık seslerini kimse duymadı! 3 gün boyunca öylece bekledi

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.