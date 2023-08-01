Zimbru Fenerbahçe maçı sonucu: Zimbru Chisinau Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Zimbru Chisinau Fenerbahçe maçının kaç kaç bittiği sorgulanıyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu akşam Zimbru Chisinau Fenerbahçe mücadelesi gerçekleşti. İşte heyecanlı karşılaşmanın sonucu...
1 Ağustos Salı akşamı 20:30'da başlayan Zimbru - Fenerbahçe maçı sona erdi. Robert Harvey yönetimindeki Zimbru-Fenerbahçe maçı Zimbru Stadyumunda gerçekleşti.
Fenerbahçe'de maçın en iyi isimlerinden biri olan İsmail Yüksek, attığı golle karşılaşmaya adeta damgasını vurdu. Kaleye yaklaşık 25-26 metre uzaklıkta topla buluşan genç futbolcu, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı üst köşeden ağlarla buluşturdu ve takımını 4-0'lık üstünlüğe taşıdı.
Fenerbahçe : Altay, Osayi, Serdar Aziz, Peres, Ferdi, İsmail, Crespo, Tadic, İrfan Can Kahveci, King, Batshuayi