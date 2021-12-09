Zina davası açmıştı! Feryal Gülman ne kadar tazminat alacağını açıkladı

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Feryal Gülman ve Kemal Gülman'ın 8 yıllık boşanma davaları sonuçlandı.

2013 yılında 'zina' nedeniyle 200 milyon liralık boşanma davası açan Feryal Gülman'ı mahkeme haklı buldu. Mahkeme, Feryal Gülman'ın 'zina' nedeniyle açtığı boşanma davasını kabul ederek, Kemal Gülman'ı 60 milyon lira tazminata hükmetti.

Snob Magazin'in haberine göre; Önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takılan cemiyet hayatının ünlü ismi Feryal Gülman, soruları cevapladı.

"SÜREÇ TAMAMLANMADI"

Eşi Kemal Gülman ile davasının devam ettiğini, mahkemeden gerekçeli kararın çıkmadığını söyleyen Gülmen, "Süreç henüz tamamlanmadı. Mahkemenin gerekçeli kararı çıkmadı. O yüzden beklemek zorundayız. Süreç bittikten sonra konuşabilirim. 60 milyon hakimin kendisine verdiği ceza. Normalde karı-koca olarak mal paylaşımına gideceğiz. Ayrı davalarımız var" dedi.

"YALIYI SATMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Feryal Gülman, Bebek'teki yalıya ilişkin ise "Yalı bana ait. Çok büyük olduğu için kiraya verdim. Satmayı düşünüyorum açıkçası. Eskiden yalıyı dizilerde kullanılmak üzere kiralardık. Günümüzde bütçeler düştüğü için yalı, dizi çekimlerine ev sahipliği yapamaz oldu. Artık yüksek bütçeli diziler çekilmiyor" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

"KENDİ AYIBINI ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR"

Geçtiğimiz ay eşi Kemal Gülman'ın genç sevgilisi Eda Cideli ile birlikte Fransa dönüşü karşılaşan Feryal Gülman, eski eşinin basın mensuplarına haber vermekle suçlaması hakkında "Haber verebilirim, bu çok normal bir durum. Ama ben haber vermedim. Suçlaması gereken ben miyim yoksa kendisi mi? O sadece kendi ayıbını örtmeye çalışıyor" diyerek eşinin suçlamasını reddetti.



