Zinchenko'nun nişanlısı Vlada Sedan, Guardiola'yı yerden yere vurdu!

Manchester City'nin Ukraynalı sol beki Zinchenko'nun nişanlısı Vlada Sedan, Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde finale kalamamasının tek sebebinin Guardiola olduğunu söyledi.Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Lyon'a elenmesi Zinchenko'nun nişanlısı Vlada Sedan'ı oldukça kızdırdı.

Üst üste üçüncü kez çeyrek final aşamasında Devler Ligi’ne veda eden City’de, teknik direktör Guardiola’nın Avrupa maçlarında sürekli olarak taktik ve kadro değişimi yapması eleştiri konusu oldu.City'de forma giyen Ukraynalı yıldız Zinchenko’nun sevgilisi Vlada Sedan da konuyla ilgili olarak çok konuşulacak sözler söyledi.

Youtube kanalından flaş paylaşımlarda bulunan Sedan, “Bunu söylemeye hakkım yok, belki Zinchenko bana yasak koyacak. Ama en hafif tabiriyle bu tamamen Guardiola’nın hatası. Böylesine kritik bir anda, City için deneysel bir taktik kullanmak hayal kırıklığıydı..Eleştirmeye hakkım var mı bilmiyorum ama neden üç savunma oyuncusu tercih edildi?” ifadelerini kullandı.

Manchester City’nin dünyanın en iyi kadrosuna sahip olduğunu belirten Sedan, “City’nin sahip olduğu oyunculara baktığımızda, harika bir yedek kulübesi var. Dünyada sadece birkaç kulübün yedek kulübesinde böyle oyuncular var” yorumunda bulundu.Sevgilisinin Youtube kanalına konuşan başarılı futbolcu, “Guardiola soyunma odasına gelmedi, maçtan sonra tek bir kelime etmedi. Her şey ortadayken zaten söylenecek bir şey olmuyor” ifadelerini kullandı.