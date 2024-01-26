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  4. Zinedine Zidane'a reddetmesi zor teklif! Yıllık 15 milyon euro önerdiler

Zinedine Zidane'a reddetmesi zor teklif! Yıllık 15 milyon euro önerdiler

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.01.2024 23:05 | Son Güncelleme:
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Bir süredir takım çalıştırmayan Zidane'a sürpriz bir teklif geldi. Djamel Belmadi ile yollarını kısa süre önce ayıran Cezayir Milli Takımı, Zidane'a astronomik bir teklif yaptı.

Real Madrid ile 3'ü Şampiyonlar Ligi toplam 11 kupa kazanan Fransız teknik adama Cezayir Milli Takımı'ndan reddedilmesi zor bir teklif yapıldı.

YILLIK 15 MİLYON EURO

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Bir süredir takım çalıştırmayan Fransız teknik adama yıllık 15 milyon euroluk teklif yapan Cezayir Federasyonu beklemeye geçti. Daha önce Brezilya ve ABD'nin tekliflerini de geri çevirdiği bilinen Zidane'nin yüksek ihtimalle Cezayir'i de reddeceği aktarıldı.

KULÜP TAKIMI İSTİYOR

zidaneee

Milli takım çalıştırmayı kariyerinin bu aşamasında düşünmeyen Zidane'ın kulüp takımı istediği biliniyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir zidane ligi real madrid takım yıllık 15 milyon euro
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