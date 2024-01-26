Zinedine Zidane'a reddetmesi zor teklif! Yıllık 15 milyon euro önerdiler

Real Madrid ile 3'ü Şampiyonlar Ligi toplam 11 kupa kazanan Fransız teknik adama Cezayir Milli Takımı'ndan reddedilmesi zor bir teklif yapıldı.

YILLIK 15 MİLYON EURO

Bir süredir takım çalıştırmayan Fransız teknik adama yıllık 15 milyon euroluk teklif yapan Cezayir Federasyonu beklemeye geçti. Daha önce Brezilya ve ABD'nin tekliflerini de geri çevirdiği bilinen Zidane'nin yüksek ihtimalle Cezayir'i de reddeceği aktarıldı.

KULÜP TAKIMI İSTİYOR

Milli takım çalıştırmayı kariyerinin bu aşamasında düşünmeyen Zidane'ın kulüp takımı istediği biliniyordu.





