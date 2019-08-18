Real Madrid'de transfer döneminin başından beri geleceği belirsiz olan Gareth Bale hakkında flaş bir açıklama geldi.

Real Madrid'in Celta Vigo'yu 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Zinedine Zidane, Gareth Bale'in takımda kalacağını açıkladı.

"REAL MADRID'DE KALACAK"

Zinedine Zidane, "Zinedine Zidane: "Gareth Bale, Real Madrid'de kalacak. Celta Vigo'ya karşı da iyi oynadı. Maçtan önce konuştuk. Şu an sadece yeni sezonu düşünüyor" dedi.

"SONUNA KADAR SAVAŞACAKLAR"

James Rodriguez'i durumu hakkında yönetilen soruya ise Zidane "Gareth Bale ve James Rodriguez, herkes gibi bu forma için sonuna kadar savaşacaklar" şeklinde yanıt verdi.

Mücadeleyi de değerlendiren Fransız teknik adam, "Performansımızdan memnun kaldım. Sadece hücumda değil, savunmada da iyiydik. Çok iyi oynadık, oyuncularımı tebrik etmeliyim. Bu şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

