Zinedine Zidane Manchester United'ı çalıştırmak istiyor!

Real Madrid'in eski teknik direktörü Zinedine Zidane'ın gelecek sezon Manchester United'ı çalıştırmak istediği iddia edildi. İddiayı ise Fransız L'Equipe gazetesi sayfalarına taşıdı.

Real Madrid ile üst üste 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna yaşayan ve geçen Mayıs ayında İspanyol devini sürpriz bir şekilde bırakan Zidane, Katar'dan gelen astranomik teklifi reddetti. Zidane'ın ManU'da çalışmak istediği kaydedilirken; Jose Mourinho'nun da İngiliz ekibinde mutsuz olduğu iddia edildi.

Sezona 2-1'lik Leicester City galibiyetiyle başlayan Manchester United, Diogo Dalot, Fred ve Lee Grant'ı yeni sezon öncesi kadrosuna kattı. United yönetimi, takımın başında üçüncü yılını geçiren Mourinho'nun istediği merkez defans oyuncusunu ise transfer etmedi.

Geçtiğimiz günlerde ise Mourinho'nun sezon sonunda takımdan ayrılması durumunda teknik patron adayları arasında Zinedine Zidane'ın da olduğunu İngiliz basınına yansımıştı.

