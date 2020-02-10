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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının hakemleri belli oldu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 10.02.2020 13:40 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının hakemleri belli oldu

Kupada oynanacak Fenerbahçe-GMG Kırklarelispor maçının hakemini (Suat Arslanboğa) dün açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, çarşamba ve perşembe günü yapılacak maçların hakemlerini de duyurdu.

Açıklamaya göre diğer maçların hakemleri şöyle:

12 ŞUBAT ÇARŞAMBA

20.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

13 ŞUBAT PERŞEMBE

17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar
19.15 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Fırat Aydınus

(AA)

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