Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının hakemleri belli oldu

Kupada oynanacak Fenerbahçe-GMG Kırklarelispor maçının hakemini (Suat Arslanboğa) dün açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, çarşamba ve perşembe günü yapılacak maçların hakemlerini de duyurdu.
Açıklamaya göre diğer maçların hakemleri şöyle:
20.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar
19.15 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Fırat Aydınus
(AA)
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