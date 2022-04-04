Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nın oynanacağı stad futbolseverler tarafından araştırılıyor. TFF tarafından, 2021-22 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stad sonunda açıklandı. Peki Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak? ,

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI NEREDE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nın İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyuruldu. 26 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak olan final maçı, saat 20.45'te başlayacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA?

TFF tarafından yapılmış olan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı. 26 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçları ise Nisan ayında yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarının programı duyurulmuştu. Karşılaşmalar 19-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.



