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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 02.09.2019 17:27 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İstinye'deki Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, genel sekreter yardımcısı Özcan Şepik, maç planlama müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcileri katıldı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 2. turda 66 takım mücadele edecek. Karşılaşmalar, 10, 11 ve 12 Eylül'de yapılacak.

Kupada 2. tur eşleşmeleri şöyle:

1877 Alemdağspor-Çatalcaspor
Sultanbeyli Belediyespor-Edirnespor
Silivrispor-Bursa Yıldırımspor
Maltepespor-Erokspor
Şile Yıldızspor-Karacabey Belediyespor
Büyükçekmece Tepecikspor-Halide Edip Adıvar Spor
Bayrampaşa-Bigaspor
1074 Çankırıspor-Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri
Düzcespor-Darıca Gençlerbirliği
Kocaelispor-Gölcükspor
Çankaya-Kırıkkale Büyük Anadoluspor
Altındağ Belediyespor-Yozgatspor 1959
Yeni Orduspor-Fatsa Belediyespor
Tokatspor-Erbaaspor
1954 Kelkit Belediyespor-Ofspor
Görelespor-Yomraspor
Ağrı 1970 Spor-Artvin Hopaspor
Kars 36 Spor-Pazarspor
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Elazığ Belediyespor
Anagold 24 Erzincanspor-Muş Menderesspor
Cizrespor-Diyarbekirspor
Karbel Karaköprü Belediyespor-Siirt İl Özel İdare
Batman Petrolspor-Mardin Büyükşehir Başakspor
Erzinspor-Kilis Belediyespor
Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor
Kozanspor-Payasspor
Kemerspor 2003-Karaman Belediyespor
İçel İdmanyurdu-Serik Belediyespor
Ci Group Buca-Nazilli Belediyespor
Karşıyaka-Muğlaspor
Fethiyespor-Kızılcabölükspor
Manisaspor-Turgutluspor
TKİ Tavşanlı Linyitspor-Somaspor

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