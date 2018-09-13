Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur, oynanan 4 maçla tamamlandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur karşılaşmaları tamamlandı.
Kupada tek maç eleme sistemine göre yapılan ikinci turda, bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Yeni Amasyaspor-Çorum Belediyespor: 1-0
Bartınspor-Çayırovaspor: 2-1
Nazilli Belediyespor-Karşıyaka: 2-0
Bağcılarspor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 2-1
Kupada oynanan ikinci tur maçları sonunda tur atlayan 37 takım şöyle:
1461 Trabzon, Pazarspor, Dersim 62, Bitlis Özgüzelderespor, Payasspor, Bozüyük Vitraspor, Bucak Belediye Oğuzhanspor, Anagold 24Erzincanspor, Batman Petrolspor, Siirt İl Özel İdaresi, Van Büyükşehir Belediyespor, Yomraspor, Diyarbekirspor, Kırşehir Belediyespor, Kemerspor 2003, Altındağ Belediyespor, Kilis Belediyespor, Erzin Belediyespor, Karaman Belediyespor, Erbaaspor, Serik Belediyespor, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Yeni Orduspor, Körfezspor, Bergama Belediyespor, Çengelköy Futbol Yatırımları, Maltepespor, Gaziosmanpaşa, Şile Yıldızspor, Esenler Erokspor, Silivrispor, Tire 1922, Kocaelispor, Yeni Amasyaspor, Bartınspor, Nazilli Beldiyespor, Bağcılarspor.
Kupada yarın çekilecek üçüncü tur kuralarıyla eşleşmeler belli olacak. Karşılaşmalar, 25-26 ve 27 Eylül'de oynanacak.
Anthony Modeste Köln ile idmanlara çıkmaya başladı!
Natasha Thomsen Beşiktaş formasını giydi!
Beşiktaş'ta Negredo'nun perşembe günü Al Nasr'a transfer olacağı iddia edildi!
Duygun Yarsuvat: Yeni bir seçim yapmak istemiyoruz!
Eto'o Emre Akbaba suçlamasına sert yanıt verdi
Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Ozan Tufan'ın yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri
Mesut Özil Fenerbahçe'nin hayalini süslüyor
Adnan Öztürk: Galatasaray'ın başkanı Fatih Terim’dir
Burak Yılmaz'dan şoke eden sözler
Trabzonspor, yönetim kurulu kararıyla Burak Yılmaz'ın kaptanlığını aldı!
UEFA'dan üçüncü turnuvaya yeşil ışık
Crouch'tan skandal itiraf: Alonso'nun eşine aşık oldum
Claudia Romani tatilini İtalya'da yapıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum