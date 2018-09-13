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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur, oynanan 4 maçla tamamlandı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 13.09.2018 19:09 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci tur karşılaşmaları bugün oynanan 4 maç ile tamamlandı. Kazanan takımlar bir üst tura yükselmeyi başardı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur, oynanan 4 maçla tamamlandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur karşılaşmaları tamamlandı.

Kupada tek maç eleme sistemine göre yapılan ikinci turda, bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Yeni Amasyaspor-Çorum Belediyespor: 1-0

Bartınspor-Çayırovaspor: 2-1

Nazilli Belediyespor-Karşıyaka: 2-0

Bağcılarspor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 2-1

Kupada oynanan ikinci tur maçları sonunda tur atlayan 37 takım şöyle:

1461 Trabzon, Pazarspor, Dersim 62, Bitlis Özgüzelderespor, Payasspor, Bozüyük Vitraspor, Bucak Belediye Oğuzhanspor, Anagold 24Erzincanspor, Batman Petrolspor, Siirt İl Özel İdaresi, Van Büyükşehir Belediyespor, Yomraspor, Diyarbekirspor, Kırşehir Belediyespor, Kemerspor 2003, Altındağ Belediyespor, Kilis Belediyespor, Erzin Belediyespor, Karaman Belediyespor, Erbaaspor, Serik Belediyespor, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Yeni Orduspor, Körfezspor, Bergama Belediyespor, Çengelköy Futbol Yatırımları, Maltepespor, Gaziosmanpaşa, Şile Yıldızspor, Esenler Erokspor, Silivrispor, Tire 1922, Kocaelispor, Yeni Amasyaspor, Bartınspor, Nazilli Beldiyespor, Bağcılarspor.

Kupada yarın çekilecek üçüncü tur kuralarıyla eşleşmeler belli olacak. Karşılaşmalar, 25-26 ve 27 Eylül'de oynanacak.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur maçları tamamlandıZiraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur maçları tamamlandı
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kurası çekildiZiraat Türkiye Kupası 2. tur kurası çekildi
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Ziraat Türkiye Kupası Futbol

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