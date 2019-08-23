SPOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı açıklandı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 23.08.2019 17:48 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu karşılaşmalarının programı belirlendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Birinci Eleme Turu karşılaşmalarının programı belirlendi. İlk karşılaşma, 28 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te Yozgatspor 1959 ve 68 Aksaray Belediye Spor arasında oynanacak.

Kupada 28 ve 29 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

28 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
14.00 Yozgatspor 1959 - 68 Aksaray Belediye Spor
15.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor - 12 Bingöl Spor
15.30 1954 Kelkit Belediye Spor - Çarşambaspor
15.30 Ağrı 1970 Spor - Iğdıresspor
16.00 Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri - Bartınspor
16.00 İçel İdmanyurdu Spor - Kepez Belediyespor
16.30 Maltepespor - Hendekspor
16.30 1877 Alemdağ Spor - Modafen
16.30 Belediye Derince Spor - Edirnespor
16.30 Somaspor - Akşehir Spor

29 AĞUSTOS PERŞEMBE
13.30 Muş Menderesspor - Bitlis Özgüzelderespor
15.30 Kars 36 Spor - Hoçvanspor
15.30 1074 Çankırıspor - Boyabat 1868 Spor
15.30 Görelespor - Merzifonspor
15.30 Yüksekova Belediyespor - Siirt İl Özel İdare Spor
15.30 Kilis Belediyespor - Dersimspor
15.30 Mardin Büyükşlehir Başak Spor - Kahta 02 Spor
16.00 Karaman Belediye Spor - Bucak Belediye Oğuzhan Spor
16.00 Çubukspor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor
16.30 Bursa YIldırım Spor - Bozüyük Vitraspor
16.30 Yalova Kadıköy - Bigaspor
16.30 TKİ Tavşanlı Linyitspor - Isparta 32 Spor

Yıllardır saklanıyordu! Otopsi raporu ortaya çıktı Yıllardır saklanıyordu! Otopsi raporu ortaya çıktı
Kupada kuralar çekildiKupada kuralar çekildi
Akhisarspor'un golü sonrası olayAkhisarspor'un golü sonrası olay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Yozgatspor 1959

En Çok Okunan Haberler

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Süper Lig ekibi Adebayor'u açıkladı!

Süper Lig ekibi Adebayor'u açıkladı!

Felipe Melo hüngür hüngür ağladı!

Felipe Melo hüngür hüngür ağladı!

Diagne'ye çılgın teklif!

Diagne'ye çılgın teklif!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Kupa finaline günler kaldı!

Kupa finaline günler kaldı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı açıklandı

Kupada maç programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kuraları çekildi

Kupada kuralar çekildi

Akhisarspor'un golü sonrası olay

Akhisarspor'un golü sonrası olay

Miguel Lopes'in golü sonrası sahada gerginlik yaşandı

Finalde kırmızı kart sonrası kriz!

G.Saray geri döndü, kupaya uzandı!

G.Saray geri döndü, kupaya uzandı!

Akhisarspor-Galatasaray kupa finalini Suat Arslanboğa yönetecek

Türkiye Kupası'nda finali yönetecek hakem açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.