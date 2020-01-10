SPOR
  4. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 hakemleri açıklandı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 10.01.2020 17:58 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

14 OCAK SALI

16.00 Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor: Mustafa Öğretmenoğlu
18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

15 OCAK ÇARŞAMBA

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş: Koray Gençerler
20.30 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Halis Özkahya

16 OCAK PERŞEMBE

18.00 Antalyaspor-Göztepe: Volkan Bayarslan
20.30 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz? Bu kabinde soyunur musunuz?
Trabzonspor - Partizan Tiran: 1-0Trabzonspor - Partizan Tiran: 1-0
Veteran Basketbol Turnuvası’nda heyecan başladıVeteran Basketbol Turnuvası’nda heyecan başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Futbol hakemler süperlig tff Ziraat Türkiye Kupası

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Galatasaray'da Onyekuru şoku

Galatasaray'da Onyekuru şoku

İşte Cenk Tosun'un yeni takımı

İşte Cenk Tosun'un yeni takımı

Süper Lig ekibinde ayrılık!

Süper Lig ekibinde ayrılık!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Olaylı Tuzla-G.Saray maçı sonrası 6 isim PFDK'ya sevk edildi

Olaylı Tuzla-G.Saray maçı sonrası 6 isim PFDK'ya sevk edildi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Beşiktaş yenilgiyle turladı

Beşiktaş yenilgiyle turladı

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 hakemleri açıklandı

Son 16 hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu programı belli oldu

İşte kupada son 16 turu programı

PFDK'dan Gökhan Çıra'ya 5 maç ceza

Gökhan Çıra'nın cezası belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekildi! İşte eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Trabzonspor-Altay: 4-1 (Ziraat Türkiye Kupası)

Fırtına ikinci yarıda koptu

Bursaspor-Erzurumspor: 2-1 (Ziraat Türkiye Kupası)

Bursa kazandı, Erzurum turladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.