Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:
16.00 Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor: Mustafa Öğretmenoğlu
18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş: Koray Gençerler
20.30 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Halis Özkahya
18.00 Antalyaspor-Göztepe: Volkan Bayarslan
20.30 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa
(AA)
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