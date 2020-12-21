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  4. Zirvede sürpriz bir isim var! The Playlist seçti: Yılın en iyi oyuncu performansları

Zirvede sürpriz bir isim var! The Playlist seçti: Yılın en iyi oyuncu performansları

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 21.12.2020 08:10 | Son Güncelleme:
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The Playlist 2020 yılının en iyi oyuncu performanslarını seçtiği bir liste yayınladı. Film performanslarına göre hazırlanan listede 20 oyuncu yer aldı. Yılın en iyi oyuncu performansları listesinin zirvesinde Hong Kong'lu aktör Orion Lee yer aldı.

Yılın en iyi oyuncu performansları listesinde, 20 oyuncu yer aldı. The Playlist’in yayınladığı listede 2020’nin en çok konuşulan filmlerinin başarılı oyuncuları yer aldı.

Yılın en iyi oyuncu performansları listesinde, yılın en iyi filmleri arasında yer alan "Nomadland"in başrol oyuncusu Frances McDormand, "Sound of Metal"deki performansı, filmin dünya prömiyerini yaptığı Toronto Film Festivali'nde de beğeniyle karşılanan Riz Ahmed, "Pieces of a Woman" filmindeki rolüyle bu yıl Venedik Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazanan Vanessa Kirby, "Ma Rainey’s Black Bottom"da sergilediği performansla, geçen ağustos ayında kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Chadwick Boseman gibi isimler yer alıyor.

Netflix’te şimdiye kadar yayınlanan en iddialı yatak sahneleriNetflix’te şimdiye kadar yayınlanan en iddialı yatak sahneleri

İşte The Playlist'e göre yılın en iyi oyuncu performansları

Elisabeth Moss – "Shirley"
Riz Ahmed – "Sound Of Metal"
Nicole Beharie – "Miss Juneteenth"
Frances McDormand – "Nomadland"
Amanda Seyfried – "Mank"
Carrie Coon – "The Nest"
Vanessa Kirby – "Pieces of a Woman"
Haley Bennett- "Swallow"
Chadwick Boseman – "Ma Rainey’s Black Bottom"
Brian Dennehy – "Driveways"
Delroy Lindo – "Da 5 Bloods"
Julia Garner – "The Assistant"
Kelly O’Sullivan – "Saint Frances"
Sônia Braga – "Bacurau"
Eliza Scanlen – "Babyteeth"
Steven Yeun – "Minari"
Andrea Riseborough – "Possessor"
Mads Mikkelsen – "Another Round"
Luca Marinelli – "Martin Eden"
Orion Lee – "First Cow"

Yılın en iyi oyuncu performansları

1-Orion Lee – First Cow

1-Orion Lee – First Cow

2-Luca Marinelli – Martin Eden

2-Luca Marinelli – Martin Eden

3-Mads Mikkelsen – Another Round

3-Mads Mikkelsen – Another Round

4-Andrea Riseborough – Possessor

4-Andrea Riseborough – Possessor

5-Steven Yeun – Minari

5-Steven Yeun – Minari

6-Eliza Scanlen – Babyteeth

6-Eliza Scanlen – Babyteeth

7-Sônia Braga – Bacurau

7-Sônia Braga – Bacurau

8-Kelly O’Sullivan – Saint Frances

8-Kelly O’Sullivan – Saint Frances

9-Julia Garner – The Assistant

9-Julia Garner – The Assistant

10-Delroy Lindo – Da 5 Bloods

10-Delroy Lindo – Da 5 Bloods

11-Brian Dennehy – Driveways

11-Brian Dennehy – Driveways

12-Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

12-Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

13-Haley Bennett- Swallow

13-Haley Bennett- Swallow

14-Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

14-Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

15-Carrie Coon – The Nest

15-Carrie Coon – The Nest

16-Amanda Seyfried – Mank

16-Amanda Seyfried – Mank

17-Frances McDormand – Nomadland

17-Frances McDormand – Nomadland

18-Nicole Beharie – Miss Juneteenth

18-Nicole Beharie – Miss Juneteenth

19-Riz Ahmed – Sound Of Metal

19-Riz Ahmed – Sound Of Metal

20- Elisabeth Moss – Shirley

20- Elisabeth Moss – Shirley
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