Zirvede sürpriz bir isim var! The Playlist seçti: Yılın en iyi oyuncu performansları

Yılın en iyi oyuncu performansları listesinde, 20 oyuncu yer aldı. The Playlist’in yayınladığı listede 2020’nin en çok konuşulan filmlerinin başarılı oyuncuları yer aldı.

Yılın en iyi oyuncu performansları listesinde, yılın en iyi filmleri arasında yer alan "Nomadland"in başrol oyuncusu Frances McDormand, "Sound of Metal"deki performansı, filmin dünya prömiyerini yaptığı Toronto Film Festivali'nde de beğeniyle karşılanan Riz Ahmed, "Pieces of a Woman" filmindeki rolüyle bu yıl Venedik Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazanan Vanessa Kirby, "Ma Rainey’s Black Bottom"da sergilediği performansla, geçen ağustos ayında kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Chadwick Boseman gibi isimler yer alıyor.

İşte The Playlist'e göre yılın en iyi oyuncu performansları

Elisabeth Moss – "Shirley"

Riz Ahmed – "Sound Of Metal"

Nicole Beharie – "Miss Juneteenth"

Frances McDormand – "Nomadland"

Amanda Seyfried – "Mank"

Carrie Coon – "The Nest"

Vanessa Kirby – "Pieces of a Woman"

Haley Bennett- "Swallow"

Chadwick Boseman – "Ma Rainey’s Black Bottom"

Brian Dennehy – "Driveways"

Delroy Lindo – "Da 5 Bloods"

Julia Garner – "The Assistant"

Kelly O’Sullivan – "Saint Frances"

Sônia Braga – "Bacurau"

Eliza Scanlen – "Babyteeth"

Steven Yeun – "Minari"

Andrea Riseborough – "Possessor"

Mads Mikkelsen – "Another Round"

Luca Marinelli – "Martin Eden"

Orion Lee – "First Cow"