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Ziynet Sali'den konser öncesi hacamatı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.07.2018 09:14 | Son Güncelleme

Ziynet Sali önceki sabah Bebek'te spor yaparken görüntülendi. Sali'nin sırtındaki izler görenleri merak ettirdi

Ziynet Sali'den konser öncesi hacamatı!

Sahildeki yürüyüşünün ardından Bebek Parkı’nda esneme hareketleri yaparken görüntülenen Sali'nin sırtındaki hacamat izleri dikkatlerden kaçmadı.

Ayaküstü gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları cevaplayan Ziynet Sali, “Yeni single çalışmalarım devam ediyor.

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Yakın zamanda müzikseverlerle buluşacağım. Onun öncesi Ender Saraç'la buluşarak hacamat yaptırdım. Yeni olduğu için izleri geçmedi ama kendimi iyi hissediyorum, arındım diyebilirim” dedi.

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Konser takvimine de 14 Haziran Kuşadası konseriyle start vereceğini söyleyen Sali, “Yoğun bir konser takvimi beni bekliyor. 14'ü sonrası durmadan koşturacağım” dedi. (Sözcü)

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