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  4. Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu arasından su sızmıyor

Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu arasından su sızmıyor

İTALYA HABERLERİ  | 26.05.2020 14:46 | Son Güncelleme

Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile dünyaca ünlü İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in arasından su sızmıyor. Milli futbolcumuz ile motor turuna çıkan Ibrahimovic'in paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu arasından su sızmıyor

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile motor turuna çıktı.

Koronavirüs sebebiyle evde geçen günlerin acısı çıkaran İsveçli yıldız, takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motorundan bir fotoğraf paylaştı.

Başarılı futbolcu, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşıma 'Sürüyoruz' notunu düştü. Söz konusu paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.

zlatan hakan

HAKAN, "ZLATAN'IN TÜRKİYE'DE TUTTUĞU BİR TAKIM VAR" DEMİŞTİ

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ismi zaman zaman Süper Lig ekipleriyle anılan Zlatan Ibrahimovic hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Hakan Çalhanoğlu, "Zlatan Türkiye'yi çok seviyor, İstanbul'u da çok seviyor. Türkiye'de tuttuğu bir takım var, hangi kulübü tuttuğunu söyleyemem, o gizli. Söylersem bana kızabilir, onu saklayalım." dedi.

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