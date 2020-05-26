Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu arasından su sızmıyor

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile motor turuna çıktı.
Koronavirüs sebebiyle evde geçen günlerin acısı çıkaran İsveçli yıldız, takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motorundan bir fotoğraf paylaştı.
Başarılı futbolcu, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşıma 'Sürüyoruz' notunu düştü. Söz konusu paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ismi zaman zaman Süper Lig ekipleriyle anılan Zlatan Ibrahimovic hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Hakan Çalhanoğlu, "Zlatan Türkiye'yi çok seviyor, İstanbul'u da çok seviyor. Türkiye'de tuttuğu bir takım var, hangi kulübü tuttuğunu söyleyemem, o gizli. Söylersem bana kızabilir, onu saklayalım." dedi.
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