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  4. Zlatan Ibrahimovic'in yeni takımı Milan oldu

Zlatan Ibrahimovic'in yeni takımı Milan oldu

İTALYA HABERLERİ  | 26.12.2019 18:47 | Son Güncelleme

Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi sona eren dünyanın en önemli golcülerinden biri olarak kabul edilen Zlatan Ibrahimovic, eski kulübü AC Milan ile anlaşmaya vardı.

Zlatan Ibrahimovic'in yeni takımı Milan oldu

İbrahimovic, Milan ile sözleşmeyi imzalamak için son detayları görüşüyor. Milan'ın ise bu transferi önümüzdeki 48 saat içinde açıklaması bekleniyor.

Uzun süredir hangi takıma gideceği merak konusu olan 38 yaşındaki golcü, geçen sezon formasını giydiği LA Galaxy'de 29 maçta 30 gol 7 asist yaptı.

(Sky Sport İtalia)

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Anahtar Kelimeler:
Zlatan Ibrahimovic milan

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