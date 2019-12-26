Zlatan Ibrahimovic'in yeni takımı Milan oldu

İbrahimovic, Milan ile sözleşmeyi imzalamak için son detayları görüşüyor. Milan'ın ise bu transferi önümüzdeki 48 saat içinde açıklaması bekleniyor.
Uzun süredir hangi takıma gideceği merak konusu olan 38 yaşındaki golcü, geçen sezon formasını giydiği LA Galaxy'de 29 maçta 30 gol 7 asist yaptı.
(Sky Sport İtalia)
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