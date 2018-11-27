Zlatan Ibrahimovic ücretli av için Türkiye'ye geldi!

Edinilen bilgiye göre, Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy'de forma giyen 37 yaşındaki İsveçli Zlatan Ibrahimovic, 7 gün önce Antalya’nın Finike ilçesine geldi. Portakal ağaçlarının arasında Turkuaz Köy işletmesinde kalan Ibrahimovic, ücretli av için Beydağları’na çıktı. Yıldız futbolcunun, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü'nün izniyle Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki Oluklu Yaylası’nda boynuz uzunluğu 121 santim olan yaban keçisi avladığı öğrenildi. Beydağları’nı gösteren ve üstünde 'Seni seviyorum' ile 'Çok teşekkür ederim' yazılı Türk bayrağı bulunan iki fotoğrafını da 30 milyonun üzerinde takipçisi bulunan sosyal medya hesabında paylaşan ünlü futbolcu, Türkiye’ye duyduğu sevgiyi belirtti.

İşletme sahibi Celal Bülbül, “Burada bir hafta boyunca konaklayan Ibrahimovic, her sabah 3-4 bardak portakal suyu içti. Çok samimi, sıcakkanlı, espriliydi. Türk yemeklerini çok beğendiğini söyledi” dedi.

Öte yandan bir akaryakıt istasyonunda Ibrahimovic’le karşılaşan Yunus Emre Mutlu isimli çocuk, yanındaki Trabzonspor formasını imzalatıp yıldız futbolcu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



