Zombi dizisi olmanın ötesinde: The Walking Dead dizisi konusu

FX dizileri içinde belki de en meşhuru The Walking Dead. 2010'da başlayan The Walking Dead dizisi konusu sayesinde kısa sürede efsane oldu ve halen ilgiyle izleniyor. En popüler zombi dizileri arasında olan The Walking Dead çizgi roman uyarlaması olan yapımlar arasında da önemli yere sahip. Birçok ödüle aday gösterilen dizinin 2012'deki sezon açılışı ABD'de en çok izlenen dizi bölümü olarak rekor kırdı. Ülkemizde FX Türkiye üzerinden seyredilebileceğiniz The Walking Dead Netflix platformunda da yayınlanmaya başladı. The Walking Dead Dizisi Konusu Zombili diziler çağını başlatan yapımlardan The Walking Dead konusu itibariyle zombi salgınından kurtulmaya çalışan insanları ele alıyor. Dizide Andrew Lincoln, Norman Reedus, Danai Gurira, Melissa McBride ve Jeffrey Dean Morgan gibi ünlü isimler rol alıyor. Ödüllü yönetmen Frank Darabont'un televizyona uyarladığı yapımda komadan çıkıp bir zombi salgınına uyanan Rick Grimes'ın öyküsü anlatılıyor. Bulaşıcı bir beyin hastalığı sonucunda insanlar "aylak" adı verilen zombilere dönüşüyor. Grimes ise komadan çıktığında tüm dünyada etobur "aylaklar"ın hüküm sürdüğünü görüyor. Ailesini aramaya karar veren Grimes, yolculuğu sırasında hayatta kalmayı başaran başka insanlar olduğunu keşfediyor. Hayatta kalanlar Grimes öncülüğünde bir araya gelerek insanlığa dair son umudu ayakta tutmaya çabalıyor.

The Walking Dead'in yan dizisi olan Fear The Walking Dead ise zombi salgınının nasıl başladığını ele alıyor. Ayrıca diziyle ilgili video oyunlar var. The Walking Dead fanatikleri yapımcılardan sık sık diziyle ilgili başka yapımlar gelmesini istiyor, hatta bazılarını kendileri yazıyor. Bu fan içeriklerinin arasında en bilineni Jennifer Aniston'ın da bir parçası olması istenen Infections. Sahi, Jennifer Aniston Friends sonrası bir zombi dizisinde karşımıza çıksa çok ilginç olmaz mıydı? The Walking Dead Dizisi Karakterleri-Oyuncuları The Walking Dead replikleri ile dikkat çekerek sıradan bir macera yapımından ayrışıyor. İnsanlığa dair sorgulamalar yaptıran bu şahane repliklerin hakkını veren The Walking Dead cast ve karakterleri ise incelenmeye değer. Sizin için The Walking Dead oyuncuları ve karakterleri hakkında bir liste yaptık. Rick Grimes (Andrew Lincoln) The Walking Dead Rick Grimes karakterini merkeze alıyor. Şerif yardımcısı olan Rick, en yakın arkadaşı Shane Walsh'le beraber kaçan bir mahkumun peşine düştüklerinde çıkan çatışmada yaralanıyor ve komaya giriyor. Zombi salgını başladığında da hala komada olan Rick, uyandığında tüm dünyanın "aylaklaştığını" görüyor ve ailesini aramak için Atlanta'ya doğru yola çıkıyor. Yolda hayatta kalmayı başaran başka insanlarla da karşılaşan Rick onlara öncülük ederek ölüm kalım savaşını başlatıyor.

Rick karakteri ise başarılı oyuncu Andrew Lincoln'e emanet. Pek çok başarılı yapımda yer aldıktan sonra Rick karakteri ile dünya çapında üne ve ödüllere kavuşan Andrew Lincoln kariyerine başarıyla devam ediyor. Daryl Dixon (Norman Reedus) The Walking Dead Daryl Dixon karakteri aslında çizgi romanda yok ama dizinin en sevilen karakterlerinden biri. Başlarda acımasız biri olarak izlediğimiz Daryl, abisini arıyor ve kaybolmasından Rick ile ekibi sorumlu tutuyor. Yine de ekiple beraber kalıyor, avcılık ve izcilik yetenekleriyle destek oluyor. Zaman geçtikçe de Rick Grimes'ın sağ kolu ve en yakın dostuna dönüşüyor. Aslında dizide Daryl için planlar oldukça farklıyken karakteri şimdiki sevilen haline dönüştürmekteki en büyük pay Norman Reedus'a ait. Şehrin Azizleri ve American Ganster gibi filmlerle tanınan Reedus, Daryl karakteriyle başarısını pekiştirdi. Michonne (Danai Gurira) The Walking Dead Michonne karakterini ikinci sezonda karşımıza çıkarıyor. En popüler karakterlerden biri olan Michonne, başlangıçta sessiz ve geçmişi hakkında hiç sır vermeyen biri olarak ekine dahil oluyor. Katanasıyla zombilerle savaşan cesur ve zeki Michonne en çok aylak öldüren karakterlerden biri. Sonrasında sessizliğini de geride bırakarak ekiple kaynaşıyor.

Michonne karakterini Black Panther filmiyle daha da popülerleşen Danai Gurira canlandırıyor. Shane Walsh (Jon Bernthal) The Walking Dead Shane Walsh karakteri Rick Grimes'ın en yakın dostu ve iş arkadaşı olarak karşımıza çıkıyor. Rick komadayken zombi saldırısından Rick'in ailesini kurtaran Shane, hayatta kalanlara katılarak Atlanta'ya gidiyor. Bu sırada Rick'in eşi Lori'yle yakınlaşan Shane, Rick geri döndüğünde hem Rick'in liderliğini hem de Lori'yle ilişkisini kıskanmaya başlıyor. Shane Walsh'i Daradevil'deki Punisher karakteriyle de bilinen Jon Bernthal oynuyor. Carol Peletier (Melissa McBride) Carol Peletier, dizinin en sevilen ve en önemli karakterlerinden birisi. Hayatta kalanlara eşi Ed ve kızı Sophia ile dahil oluyor. Yolculuk sırasında Lori Grimes ve Shane Walsh'e eşlik eden Carol, Atlanta kampında Daryl Dixon'la yakınlaşıyor. Başlangıçta utangaç ve içe dönük olan Carol, eşini ve kızını kaybettikten sonra yavaş yavaş başka birine dönüşüyor ve ekibin en önemli isimlerinden biri oluyor. Melissa McBride, Carol karakterindeki performansıyla hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden bol bol övgü topluyor.

Negan (Jeffrey Dean Morgan) The Walking Dead Negan karakteri diziye altıncı sezonda dahil olsa da önemi büyük. Sanctuary isimli hayatta kalanlardan oluşan başka bir ekibin lideri olan Negan, soğukkanlı ve acımasız biri olarak karşımıza çıkıyor. Diğer ekibin lideri Rick Grimes ile aralarında bir rekabet başlıyor ve yedinci sezonun önemli karakterlerinden birine dönüşüyor. Negan karakterini 1990'lardan beri ekranlarda olan Supernatural ve Watchmen gibi yapımlardan hatırladığımız başarılı oyuncu Jeffrey Dean Morgan oynuyor ve bu acımasız karakteri bize sevdirmeyi başarıyor. Maggie Greene (Lauren Cohan) The Walking Dead Maggie Greene karakterini ikinci sezonda anlatmaya başlıyor. Maggie, başlangıçta ailesinin sadece basit bir hastalık olarak nitelendirdiği salgın konusunda onlarla anlaşmazlığa düşüyor. Aylaklardan birinin elinden kıl payı kurtulduktan sonra ise ekibe katılarak zekası ve cesareti ile öne çıkıyor. Maggie karakterini Supernatural, The Vampire Diaries ve Chuck gibi dizilerle tanınan Laura Cohan canlandırıyor. Carl Grimes (Chandler Riggs) The Walking Dead Carl Grimes karakteri ise Rick Grimes'ın aramak için yollara düştüğü oğlu olarak karşımıza çıkıyor. Babası komadayken aylakların saldırısına uğrayan Carl, annesi Lori ve babasının en yakın arkadaşı Shane ile saldırıdan kurtulmayı başarıyor ve babasının öldüğüne inandığı için Atlanta'daki mülteci kampına sığınıyor. Yeni düzene uyum sağlamakta zorlanan utangaç bir çocuk olan Carl, babasıyla karşılaştığında ise araları bozuluyor.

Carl karakterini ödüllü genç oyuncu Chandler Riggs oynuyor. Paul "Jesus" Rovia (Tom Payne) The Walking Dead Jesus lakaplı Paul karakterini altıncı sezonda anlatmaya başlıyor. Oldukça akıllı ve dost canlısı olan Paul, hırsızlığıyla da biliniyor ama bu da sevimli bir hırsızlık sayılabilir. Çalacağı şeyin sadece yarısını alıyor, o da malın sahibine kalıcı bir zarar vermeyecekse. Karşılaştığı herkesle arkadaş olmaya çalışan sıcakkanlı Paul, ölüm kalım savaşının içinde izleyiciye nefes aldıran karakterlerden biri. Paul "Jesus" Rovia karakterini Fear The Walking Dead dizisinde de oynayan Tom Payne canlandırıyor. Tara Chambler (Alanna Masterson) The Walking Dead Tara dizideki ender eşcinsel karakterlerden biri. Polis akademisindeyken başlayan salgın sonucunda eve dönen ve zombilerle savaşmaya başlayan Tara, dizinin soğukkanlılığıyla bilinen karakterlerinden. Tara Chambler karakterini Malcolm in the Middle, Terminator: The Sarah Connor Chronicles ve Grey's Anatomy gibi dizilerle tanınan Alanna Masterson oynuyor. Lizzie Samuels (Brighton Sharbino) The Walking Dead Lizzie karakteri dördüncü sezonda karşımıza çıkıyor. Karamsar yapısı ve zombilere olan farklı yaklaşımıyla öne çıkan Lizzie izleyicide büyük merak uyandırıyor.