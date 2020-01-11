Zonguldak Kömürsporlu futbolculardan görülmemiş protesto!

TFF 2. Ligi'nde Zonguldak Kömürspor ile Manisaspor FK karşı karşıya geldi.
Karşılaşma 2-2 sona ererken, maç sonu Zonguldak Kömürsporlu futbolcuların formalarını sahaya bırakmaları olay oldu.
Futbolcuların takımın sahipsizliğini göstermek amacıyla bu protestoya imza attığı belirtildi.
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