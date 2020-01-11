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  4. Zonguldak Kömürsporlu futbolculardan görülmemiş protesto!

Zonguldak Kömürsporlu futbolculardan görülmemiş protesto!

FUTBOL HABERLERİ  | 11.01.2020 17:13 | Son Güncelleme

TFF 2. Ligi'nde oynanan Zonguldak Kömürspor-Manisaspor FK maçına ev sahibi takımın futbolcularının protestosu damga vurdu. Zonguldak Kömürsporlu futbolcular maçın bitiş düdüğüyle beraber formalarını sahaya bıraktı.

TFF 2. Ligi'nde Zonguldak Kömürspor ile Manisaspor FK karşı karşıya geldi.

Zonguldak Kömürspor

Karşılaşma 2-2 sona ererken, maç sonu Zonguldak Kömürsporlu futbolcuların formalarını sahaya bırakmaları olay oldu.

Futbolcuların takımın sahipsizliğini göstermek amacıyla bu protestoya imza attığı belirtildi.

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Zonguldak Kömürspor-Manisaspor FK zonguldak kömürspor Manisaspor FK

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