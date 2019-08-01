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Zonguldak'ta denizin dibinden çöp topladılar!

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 01.08.2019 11:22 | Son Güncelleme

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (ZESOB) Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) proje desteği kapsamında yürütülen su altı kaynak kursuna katılan kursiyerler bugün Kozlu limanında deniz dibi tabanından çöp topladılar.

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (ZESOB) Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) proje desteği kapsamında Kozlu Limanında ve sahilde deniz dibine dalarak çöp topladılar. Denizden topladıklarını sahile bırakan dalgıçlar suyun dibinden araç lastiği, alkol şişeleri ve plastik atıklar çuvallara doldurularak çıkartıldı.

"HİÇ OLMAZSA ELİMİZDE KALANI KORUYALIM"

Çevre kirliliğinin dünyayı tehdit ettiğini ifade eden Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun yaptığı açıklamada, "Kurumumuz ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı proje desteği kapsamında yürütmüş olduğumuz su altı kaynak eğitimi projesi sosyal etkinlikler kapsamında bugün Kozlu limanı deniz dibi temizlik etkinliği gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliğimizde bize destek veren Zonguldak Liman başkanlığına, Kozlu Belediyesine, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na teşekkürlerimi sunuyorum. Artık hepimiz çok iyi biliyoruz ki günümüzde insanlığı dünyayı tehdit en büyük çevre kirliliğidir. Doğal çevrenin kirlenmesi sonucu yakın bir gelecekte havada karada su ve denizlerde yaşayan canlıların gelişmeleri ve yaşamlarını sürdürmeleri mümkün olmayan bir olumsuzluğu kaçınılmaz olacaktır. Her konuda olduğu gibi hayati önem taşıyan denizlerimizin korunmasın da devamlılığı şart olan tedbir ve eğitimlerle başarıya ulaşabilecektir. İpin ucunu bırakırsak telafisi mümkün olmayan zararlara karşı karşıya kalacağımızı halkımıza çok iyi anlatabilmek önceliklerimizden biri olmalıdır. Bugüne kadar çok hatalar yaptık bundan sonra hiç olmazsa elimizde kalanı koruyalım. Zonguldak halkından ve denizi kullanan işletmelerden ricam lütfen bu güzelliğinizi kirletmeyelim, atıklarımızı denize atmayalım denizlerimizde de canlıların olduğunu unutmayalım" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ EL TELEFON DÜKKANI BİLE AÇILIR!"

Herkesi çevre kirliliğine karşı duyarlı olamaya davet eden Batı Karadeniz Su Altı Denizcilik Eğitmeni Gürol Velioğlu, "BAKKA desteğiyle açmış olduğumuz su altı sanayi dalgıçlığı hazırlık programı bu program kapsamında bir etkinlik düzenlendik. Bizim burada çıkardığımız o su altı kirliliği insanlarımızın su altına daha duyarlı olmasını çünkü suyun altından çıkarttığımız atıkların kısa zamanda yok olması mümkün değil. Herkesin duyarlı olması bu yapılan temizlik herkesin yapılabileceği bir temizlik değil. Suyun altından plastik atık, lastikler, cep telefonları gibi ürünler var. Hatta okAdar çok cep telefonu bulduk ki bu telefonlarla ikinci el dükkan bile açılır yani aklınıza gelebilecek her türlü atık pislik var” şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deniz Zonguldak kirli

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