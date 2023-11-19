Zonguldak'ta eğitime fırtına engeli! Valilik kararı açıkladı: O personel de izinli sayılacak

Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan sağanak ve fırtına Zonguldak'ı da olumsuz etkiledi. Yük gemisinin karaya oturduğu kentten bir de eğitime ara verildiği haberi geldi.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 günü izinli sayılacak. Karar şu ifadelerle duyuruldu:

"Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."





