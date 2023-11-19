Türkiye'nin dört bir yanını fırtına vurdu! Tekneler battı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, gemi karaya oturdu

Türkiye'nin dört bir yanında olumsuz hava koşulları etkili oluyor. Çok sayıda il soğuk ve yağışlı havanın etkisi altındayken, birçok kenti fırtına da vurdu. Tekneler battı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, gemi karaya oturdu...

ZONGULDAK’TA AĞAÇLAR DEVRİLDİ, 5 METRE DALGA OLUŞTU... GEMİ KARAYA OTURDU

Zonguldak’ta etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, araçların üzerine beton parçaları ve kiremitler düştü.

Ereğli ilçesindeki limanda ise 5 metreyi bulan dalgalar oluştu.

GEMİ KARAYA OTURDU

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle sürüklenen yük gemisi ise karaya oturdu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, geminin kaptanı ile iletişim kurdu. Gemide kaç mürettebat olduğu öğrenilemezken, bölgede kurtarma çalışması başlatıldı.

Geminin, metrelerce yükselen dalgalar ile sürüklendiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ANTALYA'DA FIRTINA: AĞAÇLAR DEVRİLDİ, TEKNE BATTI

Antalya'da gece saatlerinde etkili olup, saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, kara ve hava yolu ulaşımında aksamalar yaşandı. Side Limanı'nda 1 tekne batarken, fırtına sonrası bazı turistler, denize girdi.

Soğuk havaya rağmen denize giren Rus vatandaşı Elena Tabu, "Hava soğuk ama deniz sıcak. Rusya'da, daha soğuk havadan geldim. Kışın deniz daha güzel ve temiz. Burası çok güzel" dedi.

Abdullah Çekim ise suyun çok güzel olduğunu belirterek, "Antalya çok güzel. Yaz-kış demeden denize giriyorum. Dışarısı soğuk bile olsa su gayet güzel. Antalya'yı ve denizi çok seviyorum" diye konuştu.

İSTANBUL'DA FIRTINA: İBB EKİPLERİ 2 BİN 921 İHBARA MÜDAHALE ETTİ

İstanbul'da, dün gece başlayan sağanak ve karla karışık yağmur nedeniyle İBB ekipleri, 2 bin 921 ihbara müdahale etti.

İBB'den yapılan açıklamada dün geceden itibaren Alo 153 Çözüm Merkezi'ne toplam 23 bin 389 çağrı geldiği ifade edildi. AKOM'un tahminine göre fırtına ile birlikte görülmesi beklenen yağışların bugün 16:00'a kadar etkili olmaya devam edeceği kaydedildi.

HATAY'DA KUVVETLİ RÜZGAR SONRASI DALGALAR KUMSALI KAPLADI

Hatay'ın Samandağ ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle dalgalar kumsalı kapladı.

Peş peşe vuran dalgaların sahil boyuna taşmasıyla 14 kilometrelik sahilde bulunan kumsal sular altında kaldı. Bazı yerlerde ise rüzgardan dolayı tekneler alabora oldu. Alabora olan tekneleri vatandaşlar halat yardımıyla karaya çekti.

ADRES: KOCAELİ! VAPUR SEFERLERİ DURDURULDU, YÜZER İSKELE AÇIĞA SÜRÜKLENDİ

Kocaeli'de kuvvetli fırtına sebebiyle Hereke Vapur İskelesi'ndeki yolcu aktarmasında kullanılan yüzer iskele yaklaşık 50 metre açığa sürüklendi. Kötü hava şartları sebebiyle İzmit Körfezi'nde vapur seferleri iptal edildi.

Darıca Balyanoz Koyu'nda tekneler karaya vururken, Tütünçiftlik balıkçı barınağında bulunan bazı balıkçı teknelerinin de battığı öğrenildi.

Öte yandan, derelerden gelen çamurlu su sebebiyle İzmit Körfezi'nin bazı noktalarında suyun rengi kahverengiye dönüştü.

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu Kocaeli'de fırtınaya dayanamayan ağaçlar da devrildi.

İzmit D-100 kara yolu İstanbul istikameti ve yanyol üzerinde bulunan ağaçlar da kuvvetli rüzgara dayanamayarak devrildi. Yol üzerine devrilen ağaçlar trafiği tek şeride düşürdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ağaçlar yol kenarına çekildi. İtfaiye çalışmasının ardından trafik normale döndü.

Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarında da fırtına bir ağacı kökünden söktü.

Gebze'de ise Kuzey Yanyol Caddesinde bulunan ağaçlar rüzgarın şiddetine dayanamayarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağaçları yoldan kaldırdı.

SAKARYA'DA FIRTINADA SÖKÜLEN AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Sakarya’da etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına da hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına neticesinde yerinden sökülen bir ağaç otomobilin üstüne devrilirken bazı noktalarda binaların çatıları uçtu.

MALATYA’DA ŞİDDETLİ FIRTINA ÇADIRLARI UÇURDU

Malatya’da etkili olan şiddetli fırtına çadırları uçurdu. Kağıt gibi havalanan çadırların sürüklenmesi anbean kameralara yansıdı.

AMASRA'DA TEKNELER LİMANA ÇEKİLDİ

Bartın'ın Amasra ilçesinde fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri limana çekildi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ait iki lojiktik destek gemileri limana demirledi.

GEMLİK’TE TEKNELER KARAYA VURDU

Bursa'nın Gemlik ilçesinde de sağanak ve lodos etkili oldu. 8 tekne, karaya vurup, zarar gördü.

BURDUR'DA İSTİNAT DUVARI YIKILDI, APARTMANI SU BASTI

Burdur'da yoğun yağış nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı yıkıldı, bir binanın da depo olarak kullanılan bodrum katını su bastı.

(İHA-DHA)







