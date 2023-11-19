HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zonguldak'ta fırtına kabusu! Bir gemi ikiye bölündü, bir gemi kayıp, cezaevindeki hükümlüler nakledildi

Zonguldak'ta fırtına kabusu! Bir gemi ikiye bölündü, bir gemi kayıp, cezaevindeki hükümlüler nakledildi

19.11.2023 13:05 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde şiddetli fırtına hayatı felç etti. Fırtına nedeniyle Panama bandıralı kuru yük gemisi ikiye bölündü. Kıyıya sürüklenen geminin 13 personeli tahliye edildi. Öte yandan, fırtına nedeniyle liman açığında bekleyen Türk bandıralı 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinden haber alınamıyor. Geminin 12 mürettebatı olduğu öğrenildi. Ayrıca, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Karadeniz Ereğli K2 tipi cezaevindeki hükümlülerin nakledildiği bildirildi.

Ereğli Limanı'nda demirleyen Panama bandıralı kuru yük gemisi, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle ikiye bölündü. Kıyıya sürüklenen geminin parçası, limanın beton duvarlarına çarptı ve kıyıdaki amfi tiyatroya zarar verdi.

7557621be9907ae10cdad3747fdce390

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Gemide bulunan yabancı uyruklu 13 personel, ekiplerce tahliye edilerek Ereğli Öğretmenevi'ne yerleştirildi.

4e5ac93a1407b104c7eac3095a5b1878

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Denizcilik Genel Müdürülüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

5dbd8f7efca6939b2969e84b8dbf3d8c

"19.11.2023 saat 10.00'da Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne ulaşan tehlike sinyaliyle Kamerun Bayraklı 'PALLADA' gemisinin fırtına sebebiyle hasar aldığı ve Ereğli’de karaya oturduğu anlaşılmıştır. Merkezimiz koordinasyonunda, AFAD ve itfaiye ekiplerince gemide bulunan 13 personelin tamamı tahliye edilmiştir."

6193fdeed24580e449d409bbe9e3f161

EREĞLİ AÇIKLARINDAKİ GEMİ VE 12 KİŞİLİK MÜRETTEBATA ULAŞILAMIYOR

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde şiddetli fırtına nedeniyle liman açığında bekleyen 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinden haber alınamıyor.

Türk bandıralı olduğu öğrenilen geminin Rusya'dan geldiği ve 12 mürettebatı olduğu öğrenildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi ile irtibat kurulamazken, 12 kişinin durumu hakkında bir bilgiye ulaşılamadı.

d020bfab-fd55-4058-8dd0-1bc526a313b1

CEZAEVİNDEKİ HÜKÜMLÜLER NAKLEDİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şiddetli yağış nedeniyle su seviyesi yükselen Zonguldak Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan hükümlülerden 39'unun, Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildiğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zonguldak Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumumuzda şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle su seviyesi yükseldiğinden, cezaevinde barındırılan hükümlüleri güvenlik nedeniyle yakın kurumlara naklediyoruz. Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilen 39 hükümlünün şu an için bir güvenlik problemi bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

AA-DHA

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağzına silah dayayıp tehdit etmişti! Dehşete düşüren sözler: 'Azrail'in olacağım senin'Ağzına silah dayayıp tehdit etmişti! Dehşete düşüren sözler: 'Azrail'in olacağım senin'
Hatay'dan acı haber! Depremden 286 gün sonra duvarın altından çıktıHatay'dan acı haber! Depremden 286 gün sonra duvarın altından çıktı
Çobana yıldırım isabet etti! Ağır yaralandıÇobana yıldırım isabet etti! Ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak gemi
En Çok Okunan Haberler
Metin Uca'nın cenaze namazında tepki çeken anlar! İmamın cenaze namazını kılarken bölüp...

Metin Uca'nın cenaze namazında tepki çeken anlar! İmamın cenaze namazını kılarken bölüp...

Cesetleri asansörde bulundu!

Cesetleri asansörde bulundu!

Türkiye'nin dört bir yanını fırtına vurdu!

Türkiye'nin dört bir yanını fırtına vurdu!

Hatay'dan acı haber! Depremden 286 gün sonra duvarın altından çıktı

Hatay'dan acı haber! Depremden 286 gün sonra duvarın altından çıktı

'Öcalan yürüyüşü' alarmı! Polis teyakkuza geçti, 7 günlük yasak geldi

'Öcalan yürüyüşü' alarmı! Polis teyakkuza geçti, 7 günlük yasak geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.