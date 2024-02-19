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Zonguldak'ta çıkan yangında iki ev zarar gördü

AA AA
19.02.2024 13:28 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta çıkan yangında bir daire ile bir evin çatısında hasar oluştu.

Çınartepe Mahallesi Aydın Tepe Sokak'ta Bahar D'ye (44) ait iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangın nedeniyle evin üst katı kullanılmaz hale gelirken, alevler yakındaki bir evin çatısına da zarar verdi.

Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede itfaiye erleri soğutma çalışması yaptı.

Bu arada söndürme çalışmalarını izleyen ev sahipleri gözyaşı döktü.

Bahar D, gazetecilere, sobaya kömür attıktan sonra dışarı çıktığını, içeriye girdiğinde ise soba kapaklarının yukarı kalktığını ve yerlere alevlerin düştüğünü gördüğünü, kendi imkanlarıyla ateşi söndürmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını anlattı.

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