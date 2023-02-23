Zonguldak'ta orman köylüleri deprem bölgesine yakacak odun gönderdi

Devrek ilçesine bağlı Tellioğlu ve Yeşilyurt köylerinde yaşayanlar, depremzedelerin ısınma ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

Muhtarlar Metin Köksal ve Şaban Davulcu öncülüğünde orman köylüleri, el birliğiyle topladıkları yakacak odunları keserek yakmaya hazır hale getirdi.

Çuvallara yerleştirilerek araçlara yüklenen yaklaşık 10 ton odun, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Devrek Belediyesine teslim edildi.

Tellioğlu Köyü Muhtarı Metin Köksal, "Komşu köyümüz Yeşilyurt Muhtarı Şaban Davulcu ile depremzedeler için başlattığımız yakacak odun bağışına köylülerimiz büyük ilgi gösterdi. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

