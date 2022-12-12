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Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu

12.12.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik madde satışı yapan, temin eden ve kullanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince ilçe merkezinde yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve aracında yapılan aramada; 90 gram metamfetamin maddesi, 15 gram esrar, 15 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. O.B., M.C., E.C., F.Ö. ve M.K. isimli şüphelilere işlem yapıldı.

Gözaltına alınan O.B. ve M.C.; sevk edildikleri mahkemece ’Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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