Zor günler geçiren Zerrin Özer'den yeni paylaşımlar

Sosyal medyada ac\u0131s\u0131n\u0131 dile getiren Zerrin \u00d6zer, Instagram hesab\u0131ndan payla\u015f\u0131mlar yapt\u0131.\nInstagram hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 art arda payla\u015f\u0131mlarla dikkat \u00e7eken Zerrin \u00d6zer\u2019e \u00e7ok say\u0131da da destek mesaj\u0131 geliyor.\n\u0130\u015fte Zerrin \u00d6zer\u2019in o payla\u015f\u0131mlar\u0131: \n\n\nPARTNER\u00dcnl\u00fc sunucu evleniyor!\u00dcnl\u00fc oyuncunun askerlik foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131lar\u00d6zge Ulusoy gen\u00e7le\u015fti! \u00dcnl\u00fclerin yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 yapmad\u0131
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