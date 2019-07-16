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Zor günler geçiren Zerrin Özer'den yeni paylaşımlar

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 16.07.2019 22:45 | Son Güncelleme

Murat Akıncı ile evliliğinden hemen sonra şok edici iddialarla yüzleşen ve boşanma kararı alıp zor günler geçiren Zerrin Özer’den yeni paylaşım geldi.

Zor günler geçiren Zerrin Özer'den yeni paylaşımlar

Sosyal medyada acısını dile getiren Zerrin Özer, Instagram hesabından paylaşımlar yaptı.

Instagram hesabından yaptığı art arda paylaşımlarla dikkat çeken Zerrin Özer’e çok sayıda da destek mesajı geliyor.

İşte Zerrin Özer’in o paylaşımları:

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Anahtar Kelimeler:
zerrin özer zerrin özer instagram

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