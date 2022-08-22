Zor İşimiz Zor klibiyle gündem oldu! Cüneyt Özdemir'den Tan Taşçı yorumu: Çok net bir duruşu var

Ünlü şarkıcı-söz yazarı Tan Taşçı, yeni klibiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Türkiye’de ve dünyada yaşanan toplumsal olayları işlediği yeni klibi Zor İşimiz Zor izleyenleri etkiledi. YouTube'da yayınlanan klip, kısa sürede trend oldu.

"TAN TAŞÇI'YI TANIMIYORDUM..."

YouTube kanalından yayınlar yapan gazeteci Cüneyt Özdemir de Tan Taşçı'nın yeni şarkısı ve klibine övgü yağdırdı. Tan Taşçı'yı ilk olarak Bodrum'da bir barda dinlediğini ifade eden Özdemir şunları söyledi:



"Tan Taşçı'yı Bodrum'daki barlarda dinlemiştim. Arabeskin, sanat müziğinin hası demiştim. Tan Taşçı'yı tanımıyordum, sonra takibe aldım. Twitter'daki Tan Taşçı ile dinlediğim Tan Taşçı aynı mı diye düşündüm. Twitter'da muhalif son derece aklı başında paylaşımlar yapıyor"

"ÇOK NET BİR DURUŞU VAR"

"Pek alışkın değiliz, arabesk söyleyen şarkıcıların sahneye çıkanlar bu kadar net olmazlar. Siyah, beyaz çok net bir duruşu var. Bir mekanda dinlesen bu aşk şarkısı dersin ama öyle bir klip yapmışlar ki Türkiye'de gündem oldu"

'ZOR İŞİMİZ ZOR' ŞARKISININ SÖZLERİ

Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi

Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi

Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi

Zor işimiz, zor.

Yahu dur böyle nefret

Böyle vurmak mı olur

Yahu dur insan olmak

Neden, neden bu kadar zor?



Anlamak zor

Kime sorsan düzelmiyor

Yanmış dünyam

Doymuyor halinden

Korkmuyor kendinden

Ceylanın gözünden utanmıyor

Yaradılan



Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi

Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi

Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi

Zor işimiz, zor.

