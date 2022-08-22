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Zor İşimiz Zor klibiyle gündem oldu! Cüneyt Özdemir'den Tan Taşçı yorumu: Çok net bir duruşu var

22.08.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan gündeme dair yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü müzisyen Tan Taşçı, bu defa yeni klibiyle ülke gündemine oturdu. Gazeteci Cüneyt Özdemir de Tan Taşçı'nın yeni şarkısı Zor İşimiz Zor'la ilgili düşüncelerini dile getirdi. Özdemir, "Pek alışkın değiliz, sahneye çıkan şarkıcılar, arabesk söyleyenler bu kadar net olmazlar. Ama Tan Taşçı'nın çok net bir duruşu var. Bir mekanda dinlesen 'Bu aşk şarkısı' dersin ama öyle bir klip yapmışlar ki Türkiye'de gündem oldu" dedi.

Zor İşimiz Zor klibiyle gündem oldu! Cüneyt Özdemir'den Tan Taşçı yorumu: Çok net bir duruşu var

Ünlü şarkıcı-söz yazarı Tan Taşçı, yeni klibiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Türkiye’de ve dünyada yaşanan toplumsal olayları işlediği yeni klibi Zor İşimiz Zor izleyenleri etkiledi. YouTube'da yayınlanan klip, kısa sürede trend oldu.

"TAN TAŞÇI'YI TANIMIYORDUM..."

YouTube kanalından yayınlar yapan gazeteci Cüneyt Özdemir de Tan Taşçı'nın yeni şarkısı ve klibine övgü yağdırdı. Tan Taşçı'yı ilk olarak Bodrum'da bir barda dinlediğini ifade eden Özdemir şunları söyledi:
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"Tan Taşçı'yı Bodrum'daki barlarda dinlemiştim. Arabeskin, sanat müziğinin hası demiştim. Tan Taşçı'yı tanımıyordum, sonra takibe aldım. Twitter'daki Tan Taşçı ile dinlediğim Tan Taşçı aynı mı diye düşündüm. Twitter'da muhalif son derece aklı başında paylaşımlar yapıyor"

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"ÇOK NET BİR DURUŞU VAR"

"Pek alışkın değiliz, arabesk söyleyen şarkıcıların sahneye çıkanlar bu kadar net olmazlar. Siyah, beyaz çok net bir duruşu var. Bir mekanda dinlesen bu aşk şarkısı dersin ama öyle bir klip yapmışlar ki Türkiye'de gündem oldu"

'ZOR İŞİMİZ ZOR' ŞARKISININ SÖZLERİ

Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi
Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi
Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi
Zor işimiz, zor.

Ekran görüntüsü 2022-08-22 081208

Yahu dur böyle nefret
Böyle vurmak mı olur
Yahu dur insan olmak
Neden, neden bu kadar zor?

Ekran görüntüsü 2022-08-22 081318
Anlamak zor
Kime sorsan düzelmiyor
Yanmış dünyam
Doymuyor halinden
Korkmuyor kendinden
Ceylanın gözünden utanmıyor
Yaradılan
Ekran görüntüsü 2022-08-22 081251

Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi
Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi
Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi
Zor işimiz, zor.

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Özdemir Tan Taşçı
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