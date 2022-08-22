Zor İşimiz Zor klibiyle gündem oldu! Cüneyt Özdemir'den Tan Taşçı yorumu: Çok net bir duruşu var

Ünlü şarkıcı-söz yazarı Tan Taşçı, yeni klibiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Türkiye’de ve dünyada yaşanan toplumsal olayları işlediği yeni klibi Zor İşimiz Zor izleyenleri etkiledi. YouTube'da yayınlanan klip, kısa sürede trend oldu.
YouTube kanalından yayınlar yapan gazeteci Cüneyt Özdemir de Tan Taşçı'nın yeni şarkısı ve klibine övgü yağdırdı. Tan Taşçı'yı ilk olarak Bodrum'da bir barda dinlediğini ifade eden Özdemir şunları söyledi:
"Tan Taşçı'yı Bodrum'daki barlarda dinlemiştim. Arabeskin, sanat müziğinin hası demiştim. Tan Taşçı'yı tanımıyordum, sonra takibe aldım. Twitter'daki Tan Taşçı ile dinlediğim Tan Taşçı aynı mı diye düşündüm. Twitter'da muhalif son derece aklı başında paylaşımlar yapıyor"
"Pek alışkın değiliz, arabesk söyleyen şarkıcıların sahneye çıkanlar bu kadar net olmazlar. Siyah, beyaz çok net bir duruşu var. Bir mekanda dinlesen bu aşk şarkısı dersin ama öyle bir klip yapmışlar ki Türkiye'de gündem oldu"
Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi
Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi
Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi
Zor işimiz, zor.
Yahu dur böyle nefret
Böyle vurmak mı olur
Yahu dur insan olmak
Neden, neden bu kadar zor?
Anlamak zor
Kime sorsan düzelmiyor
Yanmış dünyam
Doymuyor halinden
Korkmuyor kendinden
Ceylanın gözünden utanmıyor
Yaradılan
Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi
Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi
Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi
Zor işimiz, zor.
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