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Zoran Kvrzic, Ankaragücü maçında yok

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 24.01.2020 10:15 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un devre arasında kadrosuna kattığı Zoran Kvrzic kırmızı kart cezası nedeniyle yarın oynanacak olan MKE Ankaragücü maçında takımdaki yerini alamayacak.

Zoran Kvrzic, Ankaragücü maçında yok

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor sakat ve cezalı oyuncular teknik heyeti düşündürüyor. Ligin 18.haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 45.dakikasında VAR’ın uyarısı sonrası direk kırmızı kart gören Zoran’a 2 maç ceza geldi.

Zoran Kvrzic Salı günü oynanan kupa maçında Fenerbahçe’ye karşı forma giymedi ve 1 maç cezası kaldı. Yarın oynanacak MKE Ankaragücü maçında da forma giyemeyecek olan Zoran cezasını tamamlayacak ve ligin 20. haftasında Galatasaray maçında forma giyebilecek.

Profesyonel Disiplin Kurulu dün yaptığı açıklamada, "Hes Kablo Kayserispor Kulübü sporcusu Zoran Kvrzic’in, 18.01.2020 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir" denildi.

(İHA)

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