Zorbay Küçük kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük'ün takımı!

Fenerbahçe Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük 22 Ekim 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Fenerbahçe ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelecek. Bu sezon neredeyse her karşılaşmada kadro büyük ölçüde değişiyor. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, düzenli rotasyon yaparak hemen hemen tüm futbolcularından faydalanıyor. Heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım devam ediyor. Peki, Zorbay Küçük kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Fenerbahçe Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük hakkında merak edilenler...

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ ZORBAY KÜÇÜK KİMDİR?

Zorbay Küçük 18 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Zorbay Küçük, Süper Lig'deki hakemlik kariyerine 2017-2018 sezonunda oynanan Trabzonspor - Kardemir Karabükspor karşılaşması ile başlamıştır ve o sezon yalnızca 1 maçta hakemlik yapmıştır.

2017 yılından bu yana Süper Lig'teki hakemlik görevini sürdürmektedir.

Zorbay Küçük, eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük'ün oğludur.Feyzullah Küçük, Adanaspor ve Malatyaspor'un eski futbolcularındandır. Bakırköyspor ve Bursaspor'da da oynamıştır. Futbola veda ettikten sonra 2002 - 2005 yılları arasında Adanaspor'da altyapı antrenörü, 2005 yılında Osmaniyespor 'da teknik direktörlük ve 2007 - 2008 yılları arasında tekrar Adanaspor'da altyapı antrenörlüğü yapmıştır.

Zorbay Küçük'ün babası, Feyzullah Küçük'tür. Eski futbolcu ve antrenör olan Feyzullah Küçük "1972 yılından beri Adanasporluyum. Oynadığım dönemlerde rakibim kim olursa olsun rakibimdir. Zorbay Küçük ile görüşmediğim için hangi takımı tutuyor, hangi renklerden hoşlanıyor bunu bilmiyorum" demiştir.

Zorbay Küçük'ün hangi takımlı olduğuna dair basında her hangi bir bilgi yer almamaktadır.

