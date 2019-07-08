Zorlu PSM Amfi’de film gösterimleri başladı!

Birbirinden güzel filmler Zorlu PSM Amfi’de! 1 Temmuz - 24 Eylül tarihleri arasında devam edecek film gösterim programında her pazartesi Fransız filmleri, her salı Yeşilçam filmleri ve hemen ardından düzenlenecek Türkçe 45’lik Parti’ler, her çarşamba romantik filmler ve her pazar süper kahraman filmleri yer alacak.
Açık havada ve dev ekranda film izleme keyfinin yanı sıra her zevke uygun birbirinden güzel filmlerle her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Pazar günleri saat 20.00’de ücretsiz ve herkese açık olarak gerçekleşecek Amfi’de film gösterimlerini şimdiden ajandanıza ekleyebilirsiniz.
PROGRAM
The Dark Knight (Kara Şövalye) // 7 Temmuz Pazar // 20.00 // Amfi
Les Diaboliques (Şeytan Ruhlu İnsanlar) // 8 Temmuz Pazartesi // 20.00 // Amfi
Tosun Paşa & Türkçe 45’likler Parti // 9 Temmuz Salı // 20.00 // Amfi
Groundhog Day (Bugün Aslında Dündü) // 10 Temmuz Çarşamba // 20.00 // Amfi
Turist Ömer & Türkçe 45’likler Parti // 16 Temmuz Salı // 20.00 // Amfi
Before Sunrise (Gün Doğmadan) // 17 Temmuz Çarşamba // 20.00 // Amfi
Iron Man (Demir Adam) // 21 Temmuz Pazar // 20.00 // Amfi
Louise en Hiver (Louise Sahilde) // 22 Temmuz Pazartesi // 20.00 // Amfi
Bizim Aile & Türkçe 45’likler Parti // 23 Temmuz Salı // 20.00 // Amfi
Before Sunset (Gün Batmadan) // 24 Temmuz Çarşamba // 20.00 // Amfi
Guardians of the Galaxy (Galaksinin Koruyucuları) // 28 Temmuz Pazar// 20.00 // Amfi
La Grande Illusion (Harp Esirleri) // 29 Temmuz Pazartesi // 20.00 // Amfi
Feride & Türkçe 45’likler Parti // 30 Temmuz Salı // 20.00 // Amfi
Big Fish (Büyük Balık) // 31 Temmuz Çarşamba // 20.00 // Amfi
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