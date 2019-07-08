Zorlu PSM Amfi’de film gösterimleri başladı!

Birbirinden güzel filmler Zorlu PSM Amfi’de! 1 Temmuz - 24 Eylül tarihleri arasında devam edecek film gösterim programında her pazartesi Fransız filmleri, her salı Yeşilçam filmleri ve hemen ardından düzenlenecek Türkçe 45’lik Parti’ler, her çarşamba romantik filmler ve her pazar süper kahraman filmleri yer alacak.

Açık havada ve dev ekranda film izleme keyfinin yanı sıra her zevke uygun birbirinden güzel filmlerle her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Pazar günleri saat 20.00’de ücretsiz ve herkese açık olarak gerçekleşecek Amfi’de film gösterimlerini şimdiden ajandanıza ekleyebilirsiniz.

PROGRAM

The Dark Knight (Kara Şövalye) // 7 Temmuz Pazar // 20.00 // Amfi

Les Diaboliques (Şeytan Ruhlu İnsanlar) // 8 Temmuz Pazartesi // 20.00 // Amfi

Tosun Paşa & Türkçe 45’likler Parti // 9 Temmuz Salı // 20.00 // Amfi

Groundhog Day (Bugün Aslında Dündü) // 10 Temmuz Çarşamba // 20.00 // Amfi

Turist Ömer & Türkçe 45’likler Parti // 16 Temmuz Salı // 20.00 // Amfi

Before Sunrise (Gün Doğmadan) // 17 Temmuz Çarşamba // 20.00 // Amfi