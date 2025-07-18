Zorunlu din dersi kararı: Danıştay'dan onay çıktı!

Danıştay, ilkokul ve liselerde okutulan zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) dersine yönelik dikkat çeken bir karara imza attı. İstanbul’da bir ailenin çocuklarının bu dersten muaf tutulması talebiyle yaptığı başvurunun reddi, Yüksek Mahkeme tarafından hukuka uygun bulundu.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Aile, 2017 yılında 4. sınıfta öğrenim gören çocukları için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurarak dersten muafiyet istemişti. Ancak başvuru, dersin zorunlu olduğu gerekçesiyle reddedildi. Aile bunun üzerine dava açtı. Davayı değerlendiren Danıştay 8. Dairesi, 2022 yılında başvuruyu reddetti. Ailenin temyiz başvurusu sonrası dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşındı.

Kurul, oy çokluğuyla başvuruyu reddetti. Gerekçeli kararda, DKAB dersinin Anayasa’nın 24. maddesine dayandığı ve uygulamanın 'meşru toplumsal amaçlar' taşıdığı belirtildi. Kararda şu değerlendirmelere yer verildi:

ZORUNLU DERS UYGULAMASI ANAYASAYA UYGUN

Mahkeme, ebeveynlerin eğitimde dini inançlarına saygı talebinin, Anayasa’da yer alan açık hükümler çerçevesinde sınırlanabileceğini belirtti.

LAİKLİK İLKESİNE AYKIRILIK YOK

Devletin din kültürü öğretimini gözetim altında sunmasının, laiklik ilkesine aykırı olmadığı vurgulandı.

İSTİSMAR RİSKİ GEREKÇESİ

Dersin zorunlu tutulmasının, dini istismarların önlenmesi amacı taşıdığı ifade edildi.

ÇOĞUNLUK İNANCI

Müfredatta çoğunluk inancına ağırlık verilebileceği, bunun diğer inançlara saygısızlık anlamına gelmeyeceği savunuldu.

Kararla birlikte, Türkiye’deki zorunlu din dersi uygulamasının hukuki temeli bir kez daha mahkeme kararıyla teyit edilmiş oldu. Dersin, din eğitimi değil, din kültürü aktarımı olduğu ve anayasal sınırlar içinde sunulduğu vurgulandı.