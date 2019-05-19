Zorya 0 - 1 Shakhtar Donetsk

Shakhtar Donetsk, ligde şampiyonluk grubunun 7. haftasında Zorya'ya konuk oldu. Konuk takım, 11. dakikada Brezilyalı futbolcu Junior Moraes'in attığı golle 1-0 galip geldi.
Ukrayna Premier Lig'de 22 haftalık normal sezonu 57 puanla tamamlayan ve şampiyonluk grubuna lider olarak yükselen Shakhtar Donetsk, bu galibiyetle 76 puana çıktı.
Böylece Shakhtar Donetsk, bitime 3 hafta kala en yakın rakibi Dinamo Kiev ile arasındaki farkı 11 puana çıkararak üst üste 3. olmak üzere 12. şampiyonluğuna ulaştı.
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