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Zorya 0 - 1 Shakhtar Donetsk

FUTBOL HABERLERİ  | 19.05.2019 21:24 | Son Güncelleme

Ukrayna Premier Lig'de Shakhtar Donetsk, deplasmanda Zorya'yı 1-0 yenerek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Zorya 0 - 1 Shakhtar Donetsk

Shakhtar Donetsk, ligde şampiyonluk grubunun 7. haftasında Zorya'ya konuk oldu. Konuk takım, 11. dakikada Brezilyalı futbolcu Junior Moraes'in attığı golle 1-0 galip geldi.

Ukrayna Premier Lig'de 22 haftalık normal sezonu 57 puanla tamamlayan ve şampiyonluk grubuna lider olarak yükselen Shakhtar Donetsk, bu galibiyetle 76 puana çıktı.

Böylece Shakhtar Donetsk, bitime 3 hafta kala en yakın rakibi Dinamo Kiev ile arasındaki farkı 11 puana çıkararak üst üste 3. olmak üzere 12. şampiyonluğuna ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Zorya shakhtar donetsk

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