ZTE 5G için tarih verdi

2019, mobil teknolojiler açısından önemli bir sene olacak. Çünkü uzun süredir test aşamasında bulunan 5G teknolojisi, bu yıl aktif olarak kullanılmaya başlanacak. Elbette bu teknolojiyi ilk etapta bölgesel olarak hizmete sunulacak. Örneğin ilk etapta ABD ya da Çin’de belirli şehirlerde 5G teknolojisi kullanıma sunulacak. Ardından ise diğer ülke ve bölgelerde de bu teknoloji kullanılmaya başlanacak.

BTK tarafından yapılan açıklamaya bakacak olursak, Türkiye’de 5G hizmetini kullanan ilk ülkeler arasında olacak. Tabi ki yine de erken konuşmamak gerekiyor. Zira 4G’ye geçiş sürecimiz hayli sancılı olmuştu.

Öte yandan 5G için gerekli olan akıllı telefon modelleri de yavaş yavaş duyurulmaya başlandı. Ortada henüz somut bir model yok fakat 2019’un ilk yarısında 5G desteği sunan bir düzine modelin çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

2019’un ilk yarısında 5G destekli akıllı telefon üretecek olan firmalardan birisi de ZTE. Çinli üreticiden yapılan açıklamada 5G destekli ilk modelin 2019’un ilk yarısında geleceği belirtildi. ZTE’nin 5G destekli modeli hakkında şimdilik pek bir detay bulunmuyor. Fakat büyük olasılıkla, ZTE 5G desteğini amiral gemisi modeli üzerinde kullanıcılara sunacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.

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