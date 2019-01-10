TREND

ZTE 5G için tarih verdi

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 10.01.2019 08:36 | Son Güncelleme

5G destekli akıllı telefon modeli için takvim açıklayan firmalar arasına ZTE de dahil oldu. Çinli üretici 5G hücresel veri hızını destekleyen ilk modelini bu yıl satışa sunacak.

ZTE 5G için tarih verdi

2019, mobil teknolojiler açısından önemli bir sene olacak. Çünkü uzun süredir test aşamasında bulunan 5G teknolojisi, bu yıl aktif olarak kullanılmaya başlanacak. Elbette bu teknolojiyi ilk etapta bölgesel olarak hizmete sunulacak. Örneğin ilk etapta ABD ya da Çin’de belirli şehirlerde 5G teknolojisi kullanıma sunulacak. Ardından ise diğer ülke ve bölgelerde de bu teknoloji kullanılmaya başlanacak.

BTK tarafından yapılan açıklamaya bakacak olursak, Türkiye’de 5G hizmetini kullanan ilk ülkeler arasında olacak. Tabi ki yine de erken konuşmamak gerekiyor. Zira 4G’ye geçiş sürecimiz hayli sancılı olmuştu.

Öte yandan 5G için gerekli olan akıllı telefon modelleri de yavaş yavaş duyurulmaya başlandı. Ortada henüz somut bir model yok fakat 2019’un ilk yarısında 5G desteği sunan bir düzine modelin çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

2019’un ilk yarısında 5G destekli akıllı telefon üretecek olan firmalardan birisi de ZTE. Çinli üreticiden yapılan açıklamada 5G destekli ilk modelin 2019’un ilk yarısında geleceği belirtildi. ZTE’nin 5G destekli modeli hakkında şimdilik pek bir detay bulunmuyor. Fakat büyük olasılıkla, ZTE 5G desteğini amiral gemisi modeli üzerinde kullanıcılara sunacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.

Yoshi’s Crafted World çıkış tarihi açıklandı!

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Onlarca kişinin önünde telefonu kıvırdıOnlarca kişinin önünde telefonu kıvırdı
iOS 12.1.3 Beta 3 güncellemesi neler sunuyor?iOS 12.1.3 Beta 3 güncellemesi neler sunuyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ZTE akıllı telefon

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dell G Serisi tanıtıldı

Dell G Serisi tanıtıldı

Resident Evil 2 Remake demo geliyor!

Resident Evil 2 Remake demo geliyor!

Yeni Alien oyunu internette tepki topladı

Yeni Alien oyunu internette tepki topladı

Fortnite 7.10 İçerik Güncellemesi 3 ile gelen yenilikler

Fortnite 7.10 İçerik Güncellemesi 3 ile gelen yenilikler

Balık beyninden USB bellek yaptı, satışa sundu

Balık beyninden USB bellek yaptı, satışa sundu

Xiaomi Cepheus performansıyla büyüledi

Xiaomi Cepheus performansıyla büyüledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.