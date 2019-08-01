ZTE, çift ön kameralı yeni akıllı telefon modeli için ilk patentini aldı

Her ne kadar bazı üreticiler çentik modasında ısrarcı olsalar da artık uçtan uca ekrana sahip modellerin revaçta olduğunu söyleyebiliriz.

Malum, uçtan uca ekrana sahip modeller için üreticilerin birkaç farklı tasarım formülü bulunuyor. Genel olarak tercih edilen seçenek ise ön kameranın kızaklı bir sistem ile gövde içerisine gizlenmesi. Böylece ön kamera kullanılmak istendiğinde kızak açılıyor ve fotoğraf çekmeye imkan sunuyor.

İşte bu tarz bir model şimdi de ZTE tarafından üretilecek. Çinli üretici geçtiğimiz gün yeni akıllı telefon modeli için bazı patentler aldı. Nitekim alınan patentler arasında, çift ön kameraya sahip kızaklı bir yapının olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Ayrıca telefonun arka kısmında da çift ana kamera yer alıyor. Dilerseniz bahse konu görsellere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Henüz ZTE’nin yeni modelinin hangi ismi taşıyacağı ya da hangi segmente hitap edeceği netleşmiş değil. Muhtemelen konu hakkındaki detaylar önümüzdeki günlerde su yüzüne çıkacaktır.

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