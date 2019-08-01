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ZTE, çift ön kameralı yeni akıllı telefon modeli için ilk patentini aldı

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TEKNOLOJİ  | 01.08.2019 09:02 | Son Güncelleme

2017 yılında akıllı telefonlar üzerinde esmeye başlayan değişim rüzgarları hala hızını kaybetmiş değil. İncelen çerçeveler ve artan ekran gövde oranıyla başlayan süreç, şimdilerde bambaşka boyutlara ulaşmış durumda. Zira artık ön panelin tamamen ekranla kaplı olduğu modeller hakkında konuşmaya başladık.

ZTE, çift ön kameralı yeni akıllı telefon modeli için ilk patentini aldı

Her ne kadar bazı üreticiler çentik modasında ısrarcı olsalar da artık uçtan uca ekrana sahip modellerin revaçta olduğunu söyleyebiliriz.

Malum, uçtan uca ekrana sahip modeller için üreticilerin birkaç farklı tasarım formülü bulunuyor. Genel olarak tercih edilen seçenek ise ön kameranın kızaklı bir sistem ile gövde içerisine gizlenmesi. Böylece ön kamera kullanılmak istendiğinde kızak açılıyor ve fotoğraf çekmeye imkan sunuyor.

İşte bu tarz bir model şimdi de ZTE tarafından üretilecek. Çinli üretici geçtiğimiz gün yeni akıllı telefon modeli için bazı patentler aldı. Nitekim alınan patentler arasında, çift ön kameraya sahip kızaklı bir yapının olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Ayrıca telefonun arka kısmında da çift ana kamera yer alıyor. Dilerseniz bahse konu görsellere aşağıdan göz atabilirsiniz.
Henüz ZTE’nin yeni modelinin hangi ismi taşıyacağı ya da hangi segmente hitap edeceği netleşmiş değil. Muhtemelen konu hakkındaki detaylar önümüzdeki günlerde su yüzüne çıkacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
ZTE çift ön kamera

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